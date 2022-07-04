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屏東新增確診跌回千例以下　孩童康復後有6大症狀儘速就醫 　

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(4)日新增921例本土確診個案，是近期個案數首次降至千例以下，但縣府仍呼籲不可掉以輕心，主要因為中央流行疫情指揮中心3日公布新增2例「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」個案，全國累計25例，由於適逢暑假期間，更要注意孩童們的安全，請家長儘早為尚未施打疫苗的孩童安排施打，以提高兒童的保護力。

衛生局說明，孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）是指孩童在感染新冠病毒之後，發生侵犯全身多系統的發炎性疾病，好發年齡在6~12歲，通常在染疫孩童痊癒後2~6週內發生。孩童確診康復後若突然發燒，持續3天（含）以上，並出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈6大症狀其中1~2個症狀，就要盡快就醫評估。

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另衛生局表示，由於兒童較難落實防疫作為，並且經常與同儕一起遊玩，故受感染風險相對高，研究指出，僅接種一劑疫苗，便能使MIS-C的發生率降低97％，但疫苗接種後一般約14天後才開始產生保護力，呼籲民眾儘快完成疫苗施打，及早產生保護力。

目前屏東縣33鄉鎮衛生所都有提供兒童及成人的莫德納、輝瑞疫苗，每天的時間及疫苗種類都已排定時程，若想前往施打的民眾，可先至衛生局官網查詢，或打電話到各衛生所確認。

根據衛生局統計，截至7月4日，縣內居家隔離現管人數1731人，解除隔離886人；居家照護累計106628人，解除99035人，現管7593人。

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