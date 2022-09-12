烤肉惡火奪祖孫3命！倖存妹扶悲痛父走出殯儀館　永別背影催淚了

記者許展溢、黃資真／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚傳出火警，祖孫3人烤肉卻不幸葬身火窟。今(12)日死者家屬前往殯儀館陪同相驗，陳男(63歲)與妻子王女(51歲)接獲噩耗情緒哀痛，劫後餘生的小女兒在爸爸步出殯儀館後，扶著他一同離開，背影十分哀戚。

▲台南永康惡火釀3死，唯一逃出火場的17歲小女兒攙扶父親離開殯儀館。（圖／記者許展溢攝）

初步了解，該家為三代同堂共6口，昨晚父親陳男、母親王女有事外出，留下20歲的長女、17歲的次女、和阿公、阿嬤等4人在家，姊妹倆適逢中秋連假，因此在一樓客廳使用電烤盤烤肉，準備請阿公、阿嬤一起吃，未料這時延長線突然走火，由於一旁堆放大量雜物，火勢迅速延燒，長女及阿公、阿嬤祖孫3人逃生不及，葬身火窟。

▲痛失3名至親的爸爸（右）在殯儀館等候陪同相驗時不斷啜泣拭淚。（圖／記者許展溢攝）

今夫妻2人前往殯儀館陪同相驗，陳男身穿藍色上衣、眼眶泛紅，坐在椅子上不停拭淚啜泣；而妻子的雙眼也已經哭腫，淚水似是流乾，坐在丈夫身旁遞上衛生紙、勉力伸手輕撫拍背安慰。

辛苦將大女兒養到20歲成年，如今見到卻已成冰冷遺體，嚴重打擊讓陳男難以接受，結束相驗後便緩慢步出殯儀館，在大難中幸運存活下來的17歲小女兒，見狀上前挽起爸爸的手扶著他離開，希望連同姊姊的份好好照顧家人，堅強又落寞的背影令人感傷。