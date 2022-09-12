王必勝：2廠牌「BA.5雙價疫苗」預計9月下旬提供文件供審查

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心指揮官王必勝表示，莫德納BA.1雙價次世代疫苗希望在這週到貨，BA.5雙價疫苗預計在9月下旬提供文件審查。此外，有研發次世代疫苗的BNT公司，上週四晚上也提供給指揮中心少量BA.5臨床前資料，並在9月下旬陸續提供後續文件。指揮中心會積極追蹤進度，並參考各國動向。

國民黨上週批評指揮中心編列845億防疫預算，對於次世代疫苗卻未超前部署，更質疑不買BA.5疫苗是為高端鋪路。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，高端公司沒有Omicron次世代疫苗相關產品，「不知道鋪路是從何說起？」直言國民黨批評是「牛頭不對馬嘴、混淆視聽」，對於質疑強力回擊。

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王必勝表示，指揮中心去年與莫德納簽訂4100萬劑合約，這是前任指揮官陳時中所做的超前部署。4100萬劑中已於去年先進貨600萬劑，今年與明年各有2000萬劑與1500萬劑額度，在合約下也可優先取得次世代疫苗。

王必勝另補充，今年的2000萬劑已用掉1000萬劑，還剩下1000萬劑與明年1500萬劑額度，都可採購新疫苗，「這才是真正的超前部署」。他另回應媒體評論BA.1雙價疫苗「破傘說」，表示「這是一把很好的傘，也是一把新的傘」，近期疫情升溫，符合資格族群都應盡快接種疫苗。

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