慈濟捐BNT遭勸「買不到」惹議！　一圖看懂指揮中心協助洽購時間表

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明採購BNT疫苗過程。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日透露，先前採購疫苗時，有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」引發爭議。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩公佈協助民間採購德國BNT時間表，將長達1年多與BNT往來過程全數列出。

周志浩表示，衛福部是於2020年8月與德國BNT公司和台灣輝瑞公司召開視訊會議，討論疫苗研製與採購方案，2020年12月31日德國BNT電郵提供合約最終版，但其中經歷新聞稿文字修改，與外力介入，最後無疾而終。

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指揮官王必勝補充，周署長有參與疫苗採買全部過程，簡要來說，2021年初就跟BNT談好購買事宜，但最後一刻因為中國政治介入導致簽約失敗，2021年7月德國議員也有揭露相關消息。同年6月企業願意出資購買，但在洽詢原廠後，也要求有政府擔保，因此政府與台積電、鴻海一個月開了13次專案會議，也完成簽約，慈濟是在最後加入表達捐贈意願，最後3家企業也順利簽約完成交貨。

王必勝另提到，政府沒有去主導中文復辟泰字樣等事情，台積電當時說與合約不符，要求機上人員拆除復辟泰宣傳布條，並沒有這件事情，也沒有慈濟說官員阻擋一說，慈濟稍早也發布基金會澄清。

王必勝說，採購疫苗過程中，還是要感謝各界幫助，包括日本、美國捐贈疫苗，也感謝慈濟永齡基金會台積電協助台灣去購買疫苗，但部分人士利用選舉、政治情況去做惡意操作，把時序都混淆了，這很令人遺憾，「希望民眾不要相信他們的話。」

▼指揮中心洽購BNT時間表。（圖／指揮中心）

▲洽購BNT時間表。（圖／指揮中心）※點圖放大



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