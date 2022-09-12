大豹溪暴漲「還在慢慢收」網轟：救生員不專業！水安隊打臉回應

記者施怡妏／綜合報導

氣象局昨日中午11時15分發布山區暴雨警示，針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至13時15分，提醒已有暴雨或有暴雨發生的機率，但仍有民眾在溪邊舉辦烤肉活動，險些被突然暴漲溪水沖走，有網友在臉書「爆料公社」貼出影片指出，「這是某自救會自行舉辦的」，直指救難隊員就是活動主辦者，不過卻被打臉了。

影片中，滾滾洪水又猛又急，拍攝影片的女子不斷喊「人命比較要緊，東西不要了」，但仍有民眾從岸上往下跑，執意要去撿被洪水沖走的椅子及帳棚，甚至還有人站在溪水中慢慢收拾東西，即使旁邊的人不斷喊著「趕快上去」仍不理會。

不少網友傻眼表示，「自救會親身示範，一直說，不要了不要了，人命要緊，結果還在那拖拖拉拉，要走不走」、「自救會示範如何自救，看著看著就笑了」、「真想知道是哪個自救會，居然會在這種明知道可能會有溪流暴漲的日子跑去溪邊烤肉，更瞎的是溪水都漲上來了，還在那邊收東西」。

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▲網友們怒轟「毫無危險觀念」。（圖／翻攝自FB爆料公社）

對此，水安隊臉書粉專「111聯合會總幹事」昨日晚間11時發文澄清，水域狀況不佳，教練們判斷民眾不適合下水，「但因我們僅是志工並無公權力可以驅離民眾，所以只能柔性勸導不要下水，並隨時觀察水域狀況」，洪水5分鐘內就暴漲起來，且又快又猛，「我們夥伴便勸導民眾放棄所有物品，並協助遊客撤離」。

「111聯合會總幹事」表示，雖然有許多物品被沖走，所幸全體志工及民眾全部都平安上岸，也再次強調，「我們是去當志工協助維護民眾的安全，卻被誤解為我們是聚眾烤肉的團體」，他們都照程序「安全警戒、吹哨警告、疏散遊客、協助撒離」。