大豹溪驚險一瞬！水安隊挨轟「主辦烤肉活動」　網1關鍵反轉：別苛責

記者周亭瑋／綜合報導

新北市大豹溪昨山洪爆發，在溪邊烤肉民眾緊急撤離，現場險象環生，而負責協勤守護水域的「紅十字會水上安全工作大隊」遭爆料，是這場中秋烤肉活動的主辦方，怒批「做出最壞示範」；不過，也有不少人幫緩頰，認為他們本來就是在那設站協助救援，只是順便烤肉，不應太苛責。

▲大豹溪突溪水暴漲，不少烤肉物品被沖走。（圖／翻攝自臉書／爆料公社公開版）

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受到中颱梅花外圍環流影響，氣象局11日中午11時15分，發布山區暴雨警示，針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午1時15分；然而，「紅十字會水上安全工作大隊」卻被拍到，在大豹溪舉辦烤肉活動，面對溪水暴漲，倉皇收拾物品並撤離的畫面。

對此，紅十字會水安隊在粉專「111聯合會總幹事」深夜發文還原經過，表示水域狀況不佳，教練們判斷民眾不適合下水，但因他們僅是志工，並無公權力可以驅離民眾，所以只能柔性勸導，並隨時觀察水域狀況，「到了11點多，教練們發現水域開始混濁、夾雜泥沙且有浮木漂流，立即吹哨疏散民眾，群眾也相當配合開始收拾東西，但是洪水5分鐘內就暴漲起來，且洪水來的又快又猛，我們夥伴便勸導民眾放棄所有物品，並協助遊客撤離。」

▲水安隊發文澄清。（圖／翻攝自臉書／111聯合會總幹事）

水安隊在文中強調，一切都依照程序，包括安全警戒、吹哨警告、疏散遊客、協助撒離，「我們是去當志工協助維護民眾的安全，卻被誤解為我們是聚眾烤肉的團體。或許各位看了各界的留言覺得不舒服，但是多做解釋並沒什麼意義，希望大家堅持自己的初心，默默做個守護群眾的志工。」

對於水安隊的解釋，仍有部分網友不買單，直言烤肉活動的主辦方就是他們。而翻出8月25日「大豹溪確定開站」的文章，上面提到，中秋假期9月9日至11日，烤肉人潮預期會很多，有設站需求，消防局有派人於大豹溪駐點，所以他們也配合協勤，「請各位教練及會員盡量排時間上大豹溪協勤，也歡迎帶家人一起上溪烤肉，與家人共度中秋佳節，同時也保護戲水民眾的安全。」

▲18天前開站文表示，希望教練們配合協勤，並帶家人上溪烤肉。（圖／翻攝自臉書／111聯合會總幹事）

對此，許多人認為，不應太過苛責，「看前面的貼文，應該是做志工順便烤肉」、「辛苦了各位」、「我9月10日在現場烤肉，當天天氣非常好，志工仍很盡責提醒大家，相信他們一定比一般民眾更了解溪水暴漲的嚴重性，也許當天他們真的是順便烤肉，只因錄影看起來沒有很緊急撤離的樣子，讓大眾觀感不佳，但現場一般民眾來烤肉的人數也不少，希望大家停止謾罵，經過這次他們日後應該更加謹慎」。

▲他們今年共救溺7人。（圖／翻攝自臉書／111聯合會總幹事）

另外，針對網友提及「某自救會舉辦烤肉活動」，一名不願具名的水安隊的志工經《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，每逢連假遊客總會特別多，但志工人力卻很吃緊，當時並不是舉辦烤肉活動，而是志工也想要與家人中秋團聚，為了鼓勵大家上山維護民眾安全，才會寫「歡迎帶家人一起上溪烤肉」，這是「不對外」的活動。

該志工也透露，通常颱風達到停班停課標準，或是相關單位有說不用上山，他們水安隊志工才可以不用上山；反之，即便颳風下雨最多也只能提早撤離，但無論如何都不能比遊客還要早走。

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