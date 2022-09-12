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大豹溪「洪水往下灌」畫面曝　水安隊還原關鍵5分鐘：我們是當志工

記者曾筠淇／綜合報導

受到中颱「梅花」外圍環流影響，氣象局中午11時15分發布山區暴雨警示，針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至13時15分，然而，卻有民眾仍前往溪邊烤肉，網路更流傳溪水暴漲、民眾急著收拾物品的影片。此外，由於影片拍攝到「自救會成員」的身影，因此引發外界質疑，水安隊對此也澄清，「我們是去當志工協助維護民眾的安全」。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」上分享影片，提到有自救會趁著中秋連假在大豹溪舉辦烤肉活動，但因為「梅花」來襲，導致溪水暴漲，眾人更是趕緊收拾物品，只是仍有些許桌椅被溪水沖走。值得一提的是，還有人在急流中收帳篷，讓一旁的人看了驚呼「不要收了啦！人命要緊！」

驚險的畫面曝光後，不少網友都在《ETtoday新聞雲》粉專底下直呼，「都已經播報說有颱風了」、「這麼大的溪流，還有不要命的想要去拿東西」、「真的是傻眼的一群人！不要命了」、「還敢慢慢收東西，真的有種」、「收那些雨傘，桌子，椅子，盤子，到底要幹嘛？還不趕快跑人命難道不比那些東西重要嗎」、「這種惡劣的天氣還去溪邊烤肉，頭殼有問題嗎」。

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由於影片中有拍攝到紅十字會水安隊（水上安全工作大會）的人員在現場，引發外界質疑，因此水安隊「111聯合會總幹事」也發文澄清，當時教練判斷民眾不適合下水，但因為他們只是志工，只能柔性勸導並觀察水域情況，後來雖已吹哨疏散民眾，大家也配合收拾東西，但洪水5分鐘就暴漲，且又快又猛，「我們夥伴便勸導民眾放棄所有物品，並協助遊客撤離。」

「111聯合會總幹事」也強調，「我們是去當志工協助維護民眾的安全，卻被誤解為我們是聚眾烤肉的團體」，他們都照程序「安全警戒、吹哨警告、疏散遊客、協助撒離」。

此外，針對網友提及「某自救會舉辦烤肉活動」，一名不願具名的水安隊的志工經《ETtoday新聞雲》記者詢問時表示，每逢連假遊客總會特別多，但志工人力卻很吃緊，當時並不是舉辦烤肉活動，而是志工也想要與家人中秋團聚，為了鼓勵大家上山維護民眾安全，才會寫「歡迎帶家人一起上溪烤肉」，這是「不對外」的活動。

該志工也透露，通常颱風達到停班停課標準，或是相關單位有說不用上山，他們水安隊志工才可以不用上山；反之，即便颳風下雨最多也只能提早撤離，但無論如何都不能比遊客還要早走。

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