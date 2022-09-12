男友烤肉沒幫剝蝦　公主病女氣到翻桌逼下跪！網曝1疑點熱議

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文聲稱，中秋節時和交往1年的男友一起烤肉，對方沒有幫忙剝蝦，她氣到翻桌並要求下跪道歉，結果遭男友哥哥阻止，還把沒有帶錢的她趕出去，「我從來就沒有在帶錢，怎麼可能有錢回去？我真的沒遇過這麼荒唐的一家人！」不過，這篇文章公開之後，掀起網友留言熱議，一派人大罵原PO根本是公主癌末期；另一派人則點出疑點，覺得文章內容太扯，應該是反串的幻想文。

▲原PO不滿男友沒有幫忙剝蝦，竟要求對方下跪道歉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「匿名2公社」的文章中提到，和男友交往1年，每個節日都會過，還約定每個月的14號都是情人節，而且要贈送3000元的禮物，但男友最近表明不想每一次過節都送禮物，兩人鬧得有些不愉快，「要不是他那天下跪跟我道歉，我早就跟他分手了！」

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原PO聲稱，中秋節連假她到男友家烤肉，因為很愛吃泰國蝦，就跟男友說「我想吃泰國蝦」，對方夾了一隻給她，但沒有幫忙剝殼，讓她很生氣，「明明我們平常出門吃飯，男友都會幫我準備碗筷，幫我撥蝦」，一氣之下就把烤肉的東西推翻，並要求男友和平常一樣下跪道歉，她才願意原諒，結果被男友哥哥阻止，還叫她馬上離開。

原PO說，因為和男友出門不用負擔花費，所以她習慣不帶錢出門，自然也沒錢可以搭車回家，向男友要錢，又被對方爸媽拒絕，「我真的沒遇過這麼荒唐的一家人！」現在她還在等男友主動道歉，甚至想要一支iPhone 14當賠禮，「但是現在他連一通電話都沒打給我，是不是打算跟我分手？」

文章公開之後，掀起眾多網友留言熱議，大家一面倒支持男友，並反酸原PO有公主病，「最荒唐的是妳，有好嚴重的公主病」、「怎麼這麼多奇葩？然後還覺得自己沒錯」、「沒有公主命，只有公主病」。也有另一派網友認為這根本就是一篇幻想文，甚至懷疑原PO是反串的，故意破壞女性形象，製造兩性對立，「這文太唬爛了吧」、「認真覺得是幻想文」、「又是一個仇女反串幻想文」、「妳有尬斯（膽量）就不要匿名」。

對於網友們的批評，原PO還在原文章更新反嗆，否認撰寫幻想文，「那些罵我、說我幻想的，你們才是幻想患者吧？我男友沒有幫我撥蝦子，本身就不對了，我叫他下跪又怎麼樣？然後一堆人不相信每個月都是情人節，難道不會Google嗎？每個月情人節這6個關鍵字，麻煩自己找一下好嗎？不要你們自己沒本事就罵我公主病，有本事你們公主病看看！」