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3騎士路邊幫身障男穿雨衣　1舉動暖爆6千人：美麗的風景！

記者黃翊婷／綜合報導

受到梅花颱風外圍環流影響，各地陸續出現降雨。台中一名網友11日在大慶車站目睹溫馨的一幕，只見一名使用電動輪椅的男子因為無法自行穿雨衣，向4名停等紅燈的騎士求助，其中3人二話不說，馬上上前幫忙，還細心拍了背面照片詢問男子雨衣穿戴方式是否可行，讓人覺得非常感動。

台中騎士幫身障男穿雨衣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲男子在路邊向騎士求助。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，在大慶車站附近看到一名使用電動輪椅的男子待在馬路旁邊已經一陣子了，原本以為他是在等人或是等著要過馬路，接著紅燈亮起，剛好有4名應該是學生的機車騎士停下來，一行人正在討論路線，男子這才上前尋求幫助，「原來是要請他們幫忙穿雨衣。」

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台中騎士幫身障男穿雨衣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲騎士們合力幫男子穿雨衣。

台中騎士幫身障男穿雨衣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO說，其中3人馬上上前幫忙男子穿雨衣，穿好之後，還特地拍下背面的照片，詢問這樣穿戴是否可行，讓全程目睹的他相當感動，「謝謝騎士們，你們好棒！也希望騎電動輪椅的先生都可以遇到好心人幫忙。」

文章公開之後，吸引超過6600名網友按讚，大家紛紛留言大讚騎士很熱心，「溫馨」、「正能量」、「很棒的年輕人」、「美麗的風景」、「善人之舉，超棒的，人與人之間就是要這樣友愛，才會溫暖」、「電動車沒有電非常難推動，真的是辛苦這幾位好心人了」。

▼騎士們還拍下背面照片，詢問男子雨衣穿戴方式是否可行。

台中騎士幫身障男穿雨衣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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