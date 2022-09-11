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社會 社會焦點 保障人權

大豹溪烤肉急流吞帳篷　女狂吼「不要收了啦！」驚悚洪水畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

今（11日）受中颱梅花外圍環流影響，苗栗以北及東北部雨勢較大，氣象局中午11時15分發布山區暴雨警示，針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至13時15分，提醒已有暴雨或有暴雨發生的機率，不過仍有民眾在溪邊舉辦烤肉活動，險些被突然暴漲溪水沖走，場面險象環生。

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享影片，只見有某自救會趁著中秋連假，在大豹溪舉辦烤肉活動，但因適逢梅花颱風來襲，溪水突然暴漲，眾人倉皇收拾物品，還是有不少桌椅、天幕被湍急溪水沖走，甚至還有人還在急流中收帳篷、搶救物品，讓旁人看了驚呼「不要收了啦！人命要緊」，場面相當驚險。原PO也在文中表示「上一秒大家開心合照比讚，下一秒大家卻逃之夭夭」。

▲新北市三峽區大豹溪突溪水暴漲，不少烤肉民眾物品被沖走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲新北市三峽區大豹溪突溪水暴漲，不少烤肉民眾物品被沖走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

畫面曝光後，不少網友紛紛抨擊「就說了會下雨還往那邊去」、「這個溪已經發生意外多次了~要去溪玩不看氣象真的跟找死沒兩樣」、「這種天氣還要在溪邊烤肉是怎麼搞的，都沒危機意識嗎」、「今天你們沒被沖走真的只能說運氣好！自救會掛好看的吧」、「真的最壞的示範」、「真的等到出事了，才在那裡怪東怪西」。

新北市消防局過去就曾提醒，溪水暴漲的速度很快，就在短短5到10秒之間，而溪水在爆漲之前會有3個預兆，分別為「齊頭水」、「水面混濁」、及「水流加速」，倘若發現溪水出現上述這3個徵兆，就應該立即上岸撤離。其中，「齊頭水」的意思則代表，如果在平緩的溪流中，突然出現一波「同等速度水流」且靠後方溪水顏色混濁，就代表爆漲的強勁水流將至，如果這時候還站在溪中、或是靠近溪邊的地方，就已經剩不到10秒可以逃生。

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