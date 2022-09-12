快訊／梅花強風暴雨！桃園市深夜緊急宣布：3個里「12日停課」

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導



受到梅花颱風外圍環流影響，桃園市復興區後山三里（華陵、三光、高義）持續降雨，恐影響學生上課安全，這3個里12日（三）照常上班，停止上課。

中央氣象局指出，由於梅花颱風行進速度持續減慢，從台灣東方海面，朝北北西行進，目前已經針對桃園等9縣市發布「豪雨特報」，12日颱風最為靠近台灣，北台灣雨勢更明顯，還會有局部豪雨發生。

氣象局預估，未來兩天颱風影響最劇，西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，北部、東北部將有強降雨。

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