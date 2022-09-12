10縣市豪大雨！梅花「強度登頂」全台變天　今明最近陸警機率曝

▲氣象局觀測，梅花今晨5時中心位置在台北的東南東方約300公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

梅花強度登頂！新北市大豪雨特報、9縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（12日）到周三清晨受到梅花颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭和花蓮有陣雨，其他地區也有些零星降雨，至於陸上警報機率相對較低。

大豪雨特報：新北市



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豪雨特報：桃園市、宜蘭縣



大雨特報：基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣

氣象局今晨發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局持續發布海上警報，氣象局觀測，梅花今晨5時中心位置在台北的東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒43公尺（相當於14級風），瞬間最大陣風每秒53公尺（相當於16級風），7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

▲▼梅花最新動態。 （圖／氣象局）



陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三清晨受到梅花颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭和花蓮有陣雨，降雨較全面，北部、東北部和中部山區可能有大雨或豪雨，甚至快接近大豪雨等級，其他地區也有些零星降雨。

至於是否可能發布陸上警報，陳伊秀說，機率相對來講比較低，因這段時間梅花往北分量比較多，幾乎都是向北移動，預計今下午將通過石垣島，周二晚間漸漸進入北部海面，路徑調整不大。

▲▼梅花水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）



陳伊秀分析，現在是梅花颱風強度最強時，今天和周二最靠近台灣，可能隨著颱風移動速度有比較快，或通過北部海面時有稍稍減弱，暴風半徑可能縮小到120公里，或許降雨趨緩時間會落在周二深夜。

陳伊秀表示，周三白天起到周四，雖颱風遠離，但北部、東半部仍有局部短暫降雨，中南部多雲到晴，午後南部山區有局部雷陣雨；周五到周日多雲到晴，僅東半部、其他山區有局部午後雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

