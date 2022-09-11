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被林佳龍批「沒資格講感同身受」　侯友宜：家屬的心情他完全理解

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對恩恩案，民進黨新北市長候選人林佳龍11日指新北市長侯友宜須負起責任，而非廉價地說自己感同身受，這是很粗暴的行動。對此，侯友宜回應，新北市府目前所有相關的資料都已經報給中央疫情指揮中心，也報給法院，另外也配合監察院的調查中。

林佳龍11日上午在五股受訪時表示，侯友宜跟新北市府在恩恩案上的應對、危機處理，受到很多批評跟質疑；侯友宜是新北市防疫指揮官，他要負起責任，而非廉價地說自己感同身受，非事故的當事人家屬，沒有資格講感同身受，這除了有點虛偽，也是很粗暴的行動。

對此，侯友宜稍早受訪回應，家屬的一個心情他完全可以理解，新北市府目前所有相關的資料都已經報給中央疫情指揮中心，也報給法院，「那監察院我們也都配合在調查中」。

另外，對於林佳龍稱這一場選舉跟侯友宜的輸贏差距會在10萬票之內，侯友宜說，其實最重要的還是好好努力拚市政，市民朋友最關心整個市政的一個延續性以外，尤其在市政的最後階段，他有很多的工作要更認真、更努力把它做好。

侯友宜指出，所以他現在跟新北市議長、所有議員們都全力在衝市政，希望新北市的市政能夠得到市民的肯定，他繼續努力，也繼續加油。

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