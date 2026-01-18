清境農場歡慶65周年！奔羊節2/13登場　串聯三高山農場玩羊賞櫻

▲清境奔羊節2月13日登場。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為歡慶成立65週年，清境農場將於1月24日起舉辦為期1個月的場慶暨系列活動，包括2月13日的年度重頭戲「奔羊節」，另武陵農場、福壽山農場櫻花亦預計於2月中旬進入盛開期，旅客可一次體驗牧羊文化、青青草原風光與高山櫻花美景，打造豐富多元的春季高山之旅。

為歡慶成立65週年，清境農場將於1盛大舉辦，包括2月13日9時推出年度重頭戲「奔羊節」。活動結合高山牧羊文化、年節氛圍與多元體驗內容，打造全台唯一於高山公路實際進行牧羊遊行的特色節慶，展現清境高山草原獨有魅力。

清境農場表示，奔羊節當日上午將有約115 對綿羊沿著臺14甲線進行牧羊遊行，場面壯觀，是每年冬末初春最具代表性的高山活動之一；旅客可規劃二日遊行程：上午參與奔羊節活動，午後續留清境地區漫遊青青草原、體驗高山牧場風光。

農場指出，場慶活動期間將於青青草原綿羊秀時段推出限時「消費滿500元與小羊近距離拍照」活動，讓親子遊客在欣賞綿羊秀之餘，還能與可愛小羊互動合影；清境國民賓同時配合年節旅遊熱潮，推出「春節限定禮盒組」、精選在地特色商品，兼具紀念與送禮價值，歡迎旅客選購。

另屆時適逢櫻花季節、中部高山花況接力登場，武陵農場櫻花季也將自2月13日起展開，福壽山農場亦將呈現千櫻園美景；清境農場建議，旅客可配合2月13日上午奔羊節及櫻花季，規劃四天三夜行程，串聯清境農場、福壽山農場及武陵農場三高山農場。

清境農場「65週年場慶暨奔羊節」系列活動將於1月24日至2月26日登場，詳情可洽：

奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/

清境農場臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/CingjingFarm/

清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/

LINE官方帳號：https://lin.ee/np2W41p