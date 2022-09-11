對恩恩案從感同身受變尊重家屬　林佳龍批侯友宜：沒溫度、沒同理心

▲林佳龍11日下午受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

針對恩恩案，民進黨新北市長候選人林佳龍批對手侯友宜沒資格講感同身受，而侯則說，家屬的心情他完全理解。對此，林佳龍下午表示，前面講說對恩恩案感同身受，現在又說尊重別人感受，這都很沒溫度、沒同理心。

林佳龍11日上午在五股受訪時表示，侯友宜跟新北市府在恩恩案上的應對、危機處理，受到很多批評跟質疑；侯友宜是新北市防疫指揮官，他要負起責任，而非廉價地說自己感同身受，非事故的當事人家屬，沒有資格講感同身受，這除了有點虛偽，也是很粗暴的行動。

而侯友宜則回應，家屬的一個心情他完全可以理解，新北市府目前所有相關的資料都已經報給中央疫情指揮中心，也報給法院，「那監察院我們也都配合在調查中」。

林佳龍下午出席活動時，媒體詢問，侯友宜稱尊重家屬心情，會覺得是否要更有溫度一點？林佳龍表示，侯友宜都變來變去，前面講說對恩恩案感同身受，現在又說尊重別人感受，這都很沒溫度、沒同理心，竟然國賠在侯友宜主政下不成立，恩恩爸會提起司法訴訟，而監察院也在調查，就讓這些真相能夠呈現。

林佳龍說，對恩恩家人來說，他們要的就是釐清真相，不要再有人成為另一個恩恩，然後能夠檢討制度，進行改革，「這讓我很敬佩」。如果是有血有肉的人，應該盡量讓恩恩爸的訴求得到實現，「所以我當新北市長」，一定會公布所有真相，成立公正的調查小組。