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石門水庫逼近滿水位　以每秒100立方公尺低量洩洪並視雨量調整

▲石門水庫受颱風影響幾近滿水位。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲石門水庫受颱風影響幾近滿水位。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

中央氣象局已於11日8時30分發布梅花颱風海上警報，目前暴風圈逐漸接近臺灣東部海面，北部地區已開始降雨。石門水庫今日10時水位為244.85公尺，接近245公尺滿水位，持續每秒100立方公尺低流量調節性放水中，若雨量增加後加大調節放水預降水位，同時啟動排砂設施，以確保水庫蓄水安全和營運壽命。

▲距離滿水位245公尺刻度只差0.15公尺。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲距離滿水位245公尺刻度只差0.15公尺。（圖／記者楊熾興翻攝）

石門水庫在上次軒嵐諾颱風後，持續保持防汛整備狀況，因應梅花中度颱風可能使水庫原水濁度升高，為確保供水無虞，目前已與台水公司相關區處聯繫，確認各供淨水設施正常、儲水池蓄滿及浄水物資備妥。石門水庫今日10時水位為244.85公尺，接近245公尺滿水位，持續每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計今下午雨量增加後加大調節放水預降水位，以確保水庫蓄水安全。

▲為因應颱風石門水庫作調節性洩洪。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲為因應颱風石門水庫作調節性洩洪。（圖／記者楊熾興翻攝）

石管局表示，梅花颱風以每小時7公里緩慢向北北西行進，又預估影響臺灣時間將長達3~4日，已於今日中午12時成立緊急應變小組，隨時掌握梅花動態進行防洪操作，並呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。另如有必要將啓動排砂設施，以減少水庫落淤，維護營運壽命。

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