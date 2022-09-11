中颱梅花來襲　「台馬線全數停航」交動異動懶人包

▲中颱梅花接近，今明兩天臺馬航線皆停航。資料照。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

受中颱梅花影響，今（11）、明兩天離島海運航線多數航線日停航，航港局提醒，計畫往返本、離島民眾，事先查詢開停航資訊，以免行程受到影響。

►國道

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高公局指出，梅花颱風已發報海警，將帶來較大雨勢，下午風雨若比較大，會評估是否取消國5北上高乘載管制。

►航運：今明(9/11、12 ) 兩天海運本島與離島間11條航線，開航情形，開/停航情形如下：

臺馬航線：全數停航

11日全數停航：3航次(臺馬之星2航次、臺馬輪1航次)。

12日全數停航：3航次(基隆-馬祖2航次、臺北-馬祖1航次)。

臺澎航線：

高雄馬公線：

11日正常開航：1航次

12日預計開航：1航次

布袋馬公線：

11日正常開航：16航次

12日預計開航：5航次

將軍東吉線：

(1) 11日正常開航：4航次

(2) 12日全數停航：2航次

東琉航線

東琉線：

(1) 11日正常開航：50航次

(2) 12日預計開航：1航次(琉球返東港)；停航49航次

鹽琉線：

(1) 11日正常開航：12航次

(2) 12日全數停航：12航次

鵬琉線：

11日正常開航：2航次

12日無航班

小琉球9/12全日僅剩上午7時一個航班由小琉球發航返臺，其餘航班全數停航。



東部航線

富岡綠島線：

11日上午開航：24航次；停航：5航次。

12日全數停航：14航次。

富岡蘭嶼線：

11日全數停航：6航次

12日全數停航：4航次

後壁湖蘭嶼線：

(1) 11日全數停航：6航次

(2) 12日全數停航：4航次