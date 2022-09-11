中颱梅花來襲　「台馬線全數停航」交動異動懶人包

▲中颱梅花接近，今明兩天臺馬航線皆停航。資料照。（圖／記者李毓康攝）
生活中心／綜合報導
受中颱梅花影響，今（11）、明兩天離島海運航線多數航線日停航，航港局提醒，計畫往返本、離島民眾，事先查詢開停航資訊，以免行程受到影響。
►國道
高公局指出，梅花颱風已發報海警，將帶來較大雨勢，下午風雨若比較大，會評估是否取消國5北上高乘載管制。
►航運：今明(9/11、12 ) 兩天海運本島與離島間11條航線，開航情形，開/停航情形如下：
臺馬航線：全數停航
11日全數停航：3航次(臺馬之星2航次、臺馬輪1航次)。
12日全數停航：3航次(基隆-馬祖2航次、臺北-馬祖1航次)。
臺澎航線：
高雄馬公線：
11日正常開航：1航次
12日預計開航：1航次
布袋馬公線：
11日正常開航：16航次
12日預計開航：5航次
將軍東吉線：
(1) 11日正常開航：4航次
(2) 12日全數停航：2航次
東琉航線
東琉線：
(1) 11日正常開航：50航次
(2) 12日預計開航：1航次(琉球返東港)；停航49航次
鹽琉線：
(1) 11日正常開航：12航次
(2) 12日全數停航：12航次
鵬琉線：
11日正常開航：2航次
12日無航班
小琉球9/12全日僅剩上午7時一個航班由小琉球發航返臺，其餘航班全數停航。
東部航線
富岡綠島線：
11日上午開航：24航次；停航：5航次。
12日全數停航：14航次。
富岡蘭嶼線：
11日全數停航：6航次
12日全數停航：4航次
後壁湖蘭嶼線：
(1) 11日全數停航：6航次
(2) 12日全數停航：4航次
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