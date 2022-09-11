快訊／梅花發威！　北市部分疏散門今18時管制「只出不進」

▲氣象局14:30預報梅花颱風最新路徑。（圖／氣象局）



記者杜冠霖／台北報導

中颱梅花強度持續增強，對此，北市水利處表示，受颱風外圍環流影響，石門水庫上游集水區持續降雨、水庫接近滿庫，洩洪量可能因上游降雨持續增加，淡水河沿線「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」及新店溪「華翠、華江」疏散門將於18時執行疏散門「只出不進」管制，呼籲民眾若停放車輛盡早駛離。

梅花來襲，北區水資源局表示，石門水庫今日10時水位為244.85公尺，接近245公尺滿水位，持續每秒100立方公尺低流量調節性放水中。預計今日雨量增加後加大調節放水預降水位，又預估影響台灣時間將長達3~4日，北水局亦於今天成立緊急應變小組，隨時掌握梅花動態進行防洪操作，呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。

北市水利處則指出，因梅花颱風外圍環流，石門水庫上游集水區持續降雨，且水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能因上游降雨持續增加，淡水河沿線「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」及新店溪「華翠、華江」疏散門將於18時執行疏散門「只出不進」管制，「請在河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息，並儘量減少活動，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內。」