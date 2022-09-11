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大陸 大陸焦點 特派現場

延遲近1個月　海南省宣布實現社會面清零目標

▲▼海南三亞封城。（圖／CFP）

▲海南三亞封城。（圖／CFP）

文／中央社台北11日電

海南省官方宣布，全面實現高質量社會面清零目標，8月1日至9月9日期間累計COVID-19感染人數2萬706人。官方原先喊出8月12日達成社會面清零目標，延遲了近1個月才實現。

海南省衛生健康委員會副主任李文秀10日在海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部記者會上作上述表示。

據海南省衛生健康委員會數據，海南省在8月1日至9月9日期間累計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數2萬706人。海南省這輪疫情持續月餘，前後波及13個市縣。

▲▼海南三亞封城。（圖／CFP）

數據顯示，三亞市是疫情最為嚴重區域，在8月1日至9月9日期間累計感染人數1萬5641例。三亞、儋州、萬寧等個別市縣目前仍有零星病例出現，均為隔離管控人員。

據中國新聞網10日報導，李文秀表示，海南省全省9月9日新增感染者5例（確診2例、無症狀感染者3例），均在隔離管控人員中發現。

他說，儋州市在9月7日至9日期間，連續3輪全員核酸檢測未檢出社會面新增感染者，經專家組評估，儋州市已實現高質量社會面清零目標；海南省已全面實現高質量社會面清零目標。

李文秀說，海南省全省現有集中隔離人數1萬5015人；這輪疫情防控進入收尾階段，所有市縣實現高質量社會面清零，逐步轉入常態化疫情防控。海南將高效統籌常態化疫情防控和經濟社會發展，採取有效措施，盡快恢復生產生活秩序。

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