相親遇疫情「一起被隔離」！她同居5天超滿意…羞喊：回家就公布

▲女子和相親對象在三亞遇疫情，同居5天很滿意。（圖／翻攝自星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女子日前和相親對象，約在在海南三亞見面，沒想到突遇疫情，結果2人竟被隔離在一間房，最後更直接變愛巢。如今已經同居5天，2人都感覺非常滿意，且在聊天過程中，還意外發現20年前的緣分。女方還PO出圖片，2人進展神速，已經親密到互相依偎窩在沙發上看電視，手拉手一起去做核酸。

綜合陸媒報導，一名女子7日和相親對象在海南三亞第一次見面，沒想到2人卻因為疫情情被隔離在一起。她說，自己和該男子是通過相親認識的，以前只是在網路上聊過一段時間，這次趁著假期，就相約一起到海南見面。

▲2人進展神速。（圖／翻攝自星視頻）

沒想到，2人的第一次現實中見面，就遭遇到了這波疫情，這把他們的計劃完全給打亂了。不過，經過同居，2人對彼此都很有感覺，住在一起的這段時間，雙方的了解越來越多，感覺越來越好。

女子曬出隔離住所的室內畫面，屋內打掃的乾淨整潔，廚房內還有一名年輕男子的背影。男生穿著白色T恤、藍色牛仔褲，正在廚房內準備著美食。在幾天的相處中，2人還意外發現20年前曾擦肩而過，在同一所高中讀書，並且是同一屆學生。





▲他們還發現20年前的緣分。（圖／翻攝自星視頻）

2人均表示，對彼此很滿意，結束這次浪漫而又特殊的旅行之後，回家會向家人和親朋好友們公佈這一喜訊，並且感謝網友們的祝福。

網友看後紛紛留言恭喜，「回來就是好事將近了」、「就地結婚吧」、「疫情常態化，這樣的緣份也是常態化」、「緣分天註定，七分靠疫情」、「天若有情，自然在一起」。