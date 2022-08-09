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不想生！路透：中國清零「生育也清零」　最快明年起人口負成長

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲ 上海採取嚴格封控，引發民眾質疑。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國為對抗新冠疫情，使用極端手段達成社會面清零，卻令民眾生育意願大減。聯合國預測，中國總人口最快2023年就會開始呈現負成長。專家也指出，嚴格封控已經導致經濟、婚姻及生育也跟著清零。

上海封城期間，一段警民對話影片在網路上瘋傳，穿著防護衣的員警欲將一名男子帶走，更稱若男子不願從命，強制執行後還有行政處罰等著他，「進行處罰了以後，要影響你的三代。」男子則冷靜回應，「這是我們最後一代了，謝謝。」影片在網路上瘋傳，這句悲壯的「我們是最後一代」震撼人心，一度衝上熱搜，不過很快就被下架。

中國女子Jiang接受《路透社》訪問說明，這名男子確實引發共鳴，「我絕對不想讓我的孩子背負風險，活在這樣一個政府可以上門為所欲為的國家。」

研究表明，流行病及經濟不穩定因素在歷史上皆對世界各地生育率造成影響。但人口學家表示，中國零容忍的清零政策嚴格控制民眾生活，恐怕已經嚴重損害其生育意願。中國人口學家易富賢就指出，「清零已經導致零經濟、零婚姻、零生育。」

聯合國7月公開的報告預測，中國14億人口最快恐怕明年就會開始減少，屆時印度將超越中國，成為全球人口最多的國家。聯合國專家目前認為，中國人口至2050年將下降1.09億，較2019年的預測減少3倍之多。

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