陸新增1851例感染　義烏、日喀則「靜默管理」3天

▲旅遊勝地三亞因疫情封城，大量遊客無法回家。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情延燒多省，12日通報648例本土確診及1203例無症狀感染者，主要分布於海南、新疆。另外，浙江義烏、西藏日喀則市的疫情也快速升溫，分別於11日宣布，實施3天靜默管理。

根據大陸衛健委12日的通報，大陸31省11日新增本土確診病例648例，其中海南595例，廣東22例，內蒙古9例，西藏7例，福建5例，上海2例，河南1例，重慶1例，四川1例，貴州1例，雲南1例，陝西1例，甘肅1例，新疆1例；並有11例由無症狀感染者轉為確診病例。

無症狀感染者方面共1203例，其中海南614例，新疆410例，浙江60例，兵團43例，西藏20例，廣東14例，江西11例，內蒙古7例，湖北6例，上海5例，廣西5例，湖南4例，河南1例，重慶1例，四川1例，陝西1例。

西藏疫情近期也快速升溫，西藏日喀則市11日宣布，因Omicron變種病毒隱秘性強，傳播力大，日喀則市疫情防控形勢依然嚴峻，經專家組綜合研判，日喀則市全域繼續實施3天靜默管理。

日喀則市指出，靜默期間，全市嚴格實行社區（村居）網格化服務管理，人員居家不外出。涉疫防控工作人員在市域內通行，按市防控規定執行。

浙江義烏的情況也仍然嚴峻，義烏市11日宣布，實行臨時性全域靜默管理3天，高風險區（封控區）實行「足不出戶、上門服務」，生活物資配送到戶，上門開展核酸採樣。其他地區實行「足不出區」，生活物資配送到點，錯時取物和參加核酸採樣，全程戴口罩，嚴禁聚集。

義烏市還提到，靜默期間，全市除醫療機構、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停運營。