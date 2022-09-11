她提醒徐巧芯要小心！　揭「政二代家長們」生氣了

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前曝光民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊名單，因成員被外界發現包括多位行政首長子女，引來「政二代」批評聲浪。對此，民眾黨發言人、台北市議員參選人楊寶楨表示，她近日有聽到，這份名單上成員的家長們有點覺得為什麼要針對我的孩子？提醒徐巧芯要小心。

根據陳時中競選辦公室通訊錄，當中像是行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒，而網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪；另外，社群網路部則有「焦糖哥哥」陳嘉行。

對此，陳時中競辦發布聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，「還台北市民一場有水準的選舉」。

楊寶楨認為，陳時中陣營的反應這麼大有點詭異，這份名單上的人難道沒有名片？沒有公務機號碼？難道在陳時中競選辦公室工作有那麼見不得人？在沒有「偷窺」影片之前也許覺得很自豪在那裡工作，但現在變成要抓戰犯，所以當然翻臉。

楊寶楨說，有分機號碼、有名片，要跟外界聯繫，接電話很合理，自己也有一次因為兩岸議題，不滿民眾就打爆民眾黨中央黨部電話，但身為政治人物對這種事就是要心裡有數。

楊寶楨也提到，被公布的這些人的家長們覺得，為什麼要針對自己的孩子？因為疼惜孩子，就想說幹嘛要把他們挖出來，「巧芯稍微留意一下」。