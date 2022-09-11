傳「恩恩案」擬朝糾正方向　洪孟楷：冷血的政治操作

記者蘇晏男／台北報導

新北染疫病逝童「恩恩」送醫過程被質疑有瑕疵，2名監察委員及調查官7日至新北消防局了解作業流程。有媒體報導，全案已大致完成制度面通盤調查，未來調查報告提出糾正案應該是跑不掉。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷10日晚間表示，呼籲監察院別變成2018年促轉會2.0，以為「影射的力量最強大」？有任何的預設立場，就是政治辦案，無助於防疫、更是冷血的政治操作。

洪孟楷說，對比攸關全國人民生命健康的入境放寬為「3+11」事件，造成病毒大舉進入國門、成千國人死亡，監察院從去年6月初宣布立案調查後，直到今年8月才有調查報告，但花了約14個月的時間，最後還是輕輕放下，連最基本的「糾正」都沒提出；如今恩恩案事件，從監委突襲新北市府到現在才僅僅三天，就有消息傳出定調要「糾正」，令人質疑，是否早以射箭畫靶一條龍，就是要羅織罪名，影射新北市？

洪孟楷再指，恩恩案事件爆發後，中央才火速更改送醫規定，包括嬰幼兒緊急通道、危急時可依狀況自行送醫等，代表當初的防疫指引根本模糊不清，中央未訂好防疫規定、地方怎麼遵守？

洪孟楷表示，如今疫情又再上漲，而今年更是高達近萬國人因染疫而死亡。黑心快篩誰負責？疫苗採購單價不透明？很多孩子都走了誰的錯？這些都需要監委發揮監督制衡的力量，好好的調查！別讓外界認為監院是選擇性辦案，是要演一場政治謀殺大戲，就請先從公平的審理每個國人關心的案件開始。