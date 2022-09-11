清冠一號限縮急轉彎遭轟「地下部長」　陳時中未否認見過王必勝

▲陳時中今天上午赴北投參加唭哩岸打石文化導覽體驗。（圖／陳時中競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會發布新聞稿砲轟，隔天衛福部次長王必勝緊急開會修正放寬適用範圍，但傳出是指揮中心前指揮官陳時中漏夜要求王必勝修正。對此，陳時中11日上午受訪時，並未否認見過王必勝，強調以國民健康為第一優先。

媒體報導，醫界人士透露，因中醫師醞釀在今日台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中才漏夜要求王必勝修正。國民黨立法院黨團今天上午大動作舉行記者會抨擊，衛福部長薛瑞元上任快2個月，陳時中還在當地下部長？

陳時中今天上午至北投慈生宮參香時，有媒體關注，近期傳出衛福部公告限縮公費清冠一號，引發中醫界怒火，陳時中日前是否夜會王必勝，要求王修正，因此衛福部才趕緊調整政策？陳時中今天並未否認與王會面僅說，清冠一號是國人之光，幫助很多確診病人，所以他任內再三支持，希望讓更多人可以用好東西。

陳時中表示，「衛福部現在當然有很多的考慮，相信以部的考慮，還是會以人民的健康為最重要的考慮，我相信我也不用跟衛福部講，我知道我們同仁思考的方向一定是以國民健康為第一優先」；媒體追問是否有見王必勝？陳說，「王必勝我當然是會有見過」，這些相關問題（指所有防疫事務）也會有所討論。

陳時中競辦會後補充，陳時中與王必勝見面並不是針對清冠這件事，平常兩人會在不同場合見到面，針對防疫相關議題交換意見時，其表達的態度都是以人民健康為優先。