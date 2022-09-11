ET專訪／屏東提早跨入「超高齡社會」　周春米要設「長照處」因應

▲面對屏東縣人口高齡化的問題，周春米拋出籌備「長照處」的想法。（圖／記者屠惠剛攝）



◎採訪：陳家祥、林銘翰、陶本和

◎攝影：黃國霖、屠惠剛

文／陳家祥

面對南部縣市人口外移、人口老化這個共同課題，民進黨屏東縣長參選人周春米在接受《ETtoday東森新媒體》專訪時談到，屏東縣近年來產業發展快速，還有豐富多元的族群文化與能量，這是其他工商城市所沒有的，未來會把這些變成屏東的特色，吸引年輕人回流。另外，屏東縣短期內就將進入「超高齡化社會」，她也計畫籌設「長照處」，強化長者照顧工作。

「當然希望這個城市很多人喜歡居住、很多人願意留下來。」談到人口外移的問題，周春米直言，屏東縣當然沒有辦法去跟六都競爭，也沒有必要跟他們競爭，屏東縣有自己的條件、特色，「你怎麼去跟有國際機場的桃園競爭？每個城市有每個城市的競爭優勢或是條件」。

談到現在積極爭取承擔屏東縣的未來，周春米也明白，近年來人口外移問題的嚴重，連身為六都的高雄市，人口也是逐年在減少，大家都往北跑到台中、新北、桃園，因此未來的目標就是留住既有的人、照顧既有的人，然後把一些年輕的子弟拉回來。

周春米說，屏東的優勢就是陽光、充足的水電，所以一定要讓更多的產業進來；屏東也有非常多元的族群，他們都有不同的特色，「相較於都會或是工商都市，我一定要把這些我們擁有的條件變成屏東的優勢，變成屏東的特色」。

「所以第一個一定要有產業。」周春米說，沒有產業的話，要年輕人回來會蠻辛苦的，不能只有靠農漁業、靠觀光，現在屏東有高鐵了、有科學產業園區了。另外，有原住民、新住民等，連結他們的文化與能量，變成優勢，一定要用這些在地的特色，跟其他工商城市做出區別。

「不敢說可以把人拉過來，可是首要任務就是把人留住。」周春米說，人口80萬的屏東現在是台灣第8大城市，但很可能會跌破這條線，「我不會說大話要把屏東變成怎樣，但是我會很務實，先把這些人留住，把願意留在這邊的人照顧好，再請其他的人回來」。

另外，伴隨著人口外移而來的，就是「走不掉」的人不斷老化。這些族群大多是高齡長者，屏東縣目前65歲以上長輩約19%，高於台灣平均的16、17%，最快在明年就會達到20%，等於每5人就有1人是65歲以上長輩，因此邁入超高齡社會的同時，長者的照顧也越顯重要。

周春米提到，照顧長輩不能只是單純的社會福利，而是要讓這些長輩覺得住在屏東是有得到照顧的。目前屏東縣已經成立一個長照中心，預算規模比屏東市還要多，未來就是要設法讓這些長照的資源、照顧能夠更落實、更專業。

「我們有在討論規畫籌備成立『長照處』。」周春米說，未來要把政府的長照資源結合民間的長照產業，讓長照更專業、更有效率，照顧每5個人裡面就有1個65歲以上的長輩，「照顧好，年輕人就會放心，年輕人就可以安心在外面工作」，這不僅是她的強項，也是必備的要件，唯有顧好長者，才能說服青年回來屏東打拼。