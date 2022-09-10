北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

▲台北市長參選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中10日出席台灣視覺藝術協會「2022台灣當代一年展」虛實整合雙展場開幕記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著年底選戰腳步接近，全國矚目的台北市長之爭也越發激烈。民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊10日同赴空總出席「2022台灣當代一年展」虛實整合雙展場開幕記者會，但3人先後到場，「同台0互動」。

陳時中致詞時說，藝術本身是靈魂的延伸，從藝術可以看到內心，從內心抒發到整個社會的進步，身為政治人物，要跟大家宣示，當政治進入藝術時，我們是在幫助希望讓人的本質、善的本質能展現更多、更好，「所以我們是站在支持的角色，不管是藝術場館的展演支持，我們一定會盡力」。

黃珊珊致詞時則說，1999年台北市率全國之先成立文化局，當時她是台北市議員，很清楚台北在支持文化藝術上花費多少力氣，「今天看到有這麼多藝術家在疫情及戰火期間到台灣來，很是感動」。

黃珊珊指出，台北市有很多場域，之前有很多計畫讓國外藝術家可以常駐1、2年，這個計劃希望能繼續擴張；藝術除了在地化之外，很重要的是國際化，要讓在地的藝術家能夠透過平台被國際看見，再把國際的藝術家引起來，產生更多的激盪。

黃珊珊說，未來在藝文產業中，政府要花一堆資源，能協助不管是國際創作者，能夠被大家更廣泛的被知道。很高興能來參加，台北市是充滿可能性的城市，希望創作者能在這裡做出最好的創作，讓作品可以被全世界看見。