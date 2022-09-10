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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

▲▼陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（10）日下午前往師大龍泉商圈參與中秋節下午茶感恩音樂會。致詞時他提到，未來將推動銀髮樂活放心唱歌，讓大家快樂唱歌，活動中心就沒有版權問題，版權爭議由市府協助處理。活動上主持人問到陳時中，「那今天要高歌一曲嗎？」陳則回應「改天改天！」。

陳時中今天活動原定4點就要出席，但因前場活動延誤，直到4：30才到活動現場，而國民黨參選人蔣萬安原本是4：20要到也延到4:45左右才抵達，陳前腳離開，蔣不久就到現場，巧妙避開。記者問到，這幾天都有和對手同台，陳時中笑笑表示「對啊！都有打招呼」。

▲▼陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝）

陳時中一上台就開心的向台下觀眾說，「歡迎大家叫我阿中！」也請大家多多支持，他及很多議員，都要靠大家幫忙，才可以到市府幫大家服務，希望月圓人團圓，今天與大家見面有個好彩頭。

陳時中也說，近期他推出很多福利、政策，包含月子補助、老舊電梯增設、活動中心歌曲版權問題，雖然都是小事情，但是希望大家唱歌時也沒有負擔，接下來還會提其他政策，再請大家批評指教。

陳時中走下台後，不少民眾湧上前拍照合影，更有70幾歲的阿嬤撐著拐杖，合影留念，也有民眾大喊「凍蒜！凍蒜！」現場非常熱鬧。

▲▼陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼陳時中10日出席「111年大安區龍泉里中秋節下午茶」活動。（圖／記者崔至雲攝）
 

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