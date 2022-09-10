提告報案有差別？他諷徐巧芯違停想「回去再說」　卻不知警察職責

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／攝影中心攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台北市長參選人陳時中「免治馬桶」政見宣傳片，與電影《熔爐》結合的二創影像，陳時中競選團隊日前已報案處理。由於「焦糖」陳嘉行解釋報案非提告，讓台北市議員徐巧芯反問，「誠心請教，要如何同時不提告又真的提告？」民進黨台北市議員參選人、律師詹晉鑒則諷刺，徐巧芯都知道交通違規要「回去再講了」，為何不清楚警察調查犯罪事實的天職。

陳時中日前推出公廁安裝免治馬桶政見，同時發布宣傳影片，其中片段卻讓人聯想到《熔爐》畫面。由於網友將政見宣傳影片與《熔爐》片段，進行改造並惡意擴散。

陳時中競辦9日發聲明指出，目前由競辦總幹事吳思瑤代表向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，徹底追溯不法行為，卻引起網友反彈，不解為何二創其他政治人物，都不會因此被追究，徐巧芯則透過臉書開嗆「#請連我一起告」。

陳嘉行看見徐巧芯貼文後提出3點反擊，指出競辦沒有說不能二創，而是不能盜用韓國電影公司的智慧財產，故吳思瑤是去警局報案，而非提告。徐巧芯反酸，誠心請教，要如何同時不提告又真的提告？吳思瑤到底是有提告，還是沒提告？有人能給翻譯翻譯嗎？

對此，詹晉鑒10日於臉書發文指出，法律名詞有專業性，徐巧芯過分糾結於「報案」或「提告」，對釐清侵害電影著作權的犯罪事實，並沒有幫助，更無助於保障《熔爐》著作權或當事人名譽。

針對網路二創，詹晉鑒說明，此意指未經著作權人同意，擅自改編電影畫面的行為，為此赴警局報案或提告，非常常見。而這種違反《著作權法》相關刑事責任，由於多屬告訴乃論，現階段不論報案或提告，結果都是一樣。

詹晉鑒進一步解釋，警方接到案件後，會開始調查侵害著作權背後的主事者是誰？散佈流傳的情形？是否涉及營利？以釐清違反著作權的犯罪事實，接下來是否起訴並進入訴訟階段，則是另一回事。

由於徐巧芯過去因座車違停遭懷疑施壓辦事員警，在新聞上鬧得沸沸揚揚，讓詹晉鑒諷刺，徐巧芯連交通違規都知道「回去再講了」，卻不清楚警察調查犯罪事實的天職。