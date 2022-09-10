柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩前往岡山參加籃籗會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書發文《因為疫情停辦兩年的籃籗會，來了！》表示自己來籃籗會，不只熱鬧！而這一篇文章讓泛綠議員參選人撿到槍，台灣基進左楠區議員參選人陳子瑜提醒柯志恩「陳其邁市府也在高雄38個行政區中，推動許多市政建設，歡迎深入體驗，先當一個高雄人，再來談論高雄事，會比較能夠獲得市民的認同」，而民進黨鳳山參選人蘇志榮也說「感謝柯志恩候選人很滿意陳其邁市長的政績」。

柯志恩在臉書以《因為疫情停辦兩年的籃籗會，來了！》為主題，發文談到自己前往岡山參加岡山的籃籗會，自己看到琳瑯滿目的木盒子，兒時回憶瞬間就被勾起，我相信也是所有南部人小時候的美好記憶。家裡母親、阿嬤的房間裡，總擺滿了這些盒子。看似只是木盒，卻是對家人的無窮思念。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩前往岡山參加籃籗會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣基進左楠區參選人議員陳子瑜撿到槍，他說非常感謝柯志恩以行動支持陳其邁市長的施政。因為「籃籗會之前受到疫情影響停辦，但陳其邁並沒有忘記這個地方盛事；更進一步說，正因為市府團隊與市民朋友的合作，讓高雄成為防疫前段班，才有今天大家能安心參加的熱鬧景象」。

所以他呼籲柯志恩「除了岡山之外，陳其邁市府也在高雄38個行政區中，推動許多市政建設，歡迎柯志恩深入體驗，先當一個高雄人，再來談論高雄事，會比較能夠獲得市民的認同」。

另外民進黨鳳山區參選人蘇致榮也發文「柯志恩候選人是很滿意陳其邁市府團隊的施政，她本人更是沈浸在市府舉辦的系列活動中。不過也要提醒柯志恩，不要忘記距離選舉投票只剩下80幾天，高雄市民只看到妳不斷批評高雄之外，遲遲沒有看到對高雄的市政白皮書，讓人非常失望，也要問『柯志恩，你的政策在哪裡』。」

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩前往岡山參加籃籗會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）