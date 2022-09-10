合體陳時中爬擎天崗　謝金河：對他當選樂觀其成

▲財信傳媒董事長謝金河、台北市長參選人陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中，10日上午和財信傳媒董事長謝金河等人一同爬陽明山，從冷水坑遊客服務站出發步行至擎天崗。陳時中說，過去就有跟謝董事長請教很多關於財經的部分，就約一天來走一走，「今天談得很愉快，大部分都是謝董事長在談，因為他體力比較好，我一面聽一面喘比較多」。

陳時中說，過去有跟謝金河董事長請教很多關於財經的部分，選舉的時候也有跟他特別請益，謝董事長對於台北的生態、爬山、種樹等等，特別關注，所以就約著有一天來一起走一走，順便也談一下綠色台北的願景，「今天談得很愉快，大部分都是謝董事長在談，因為他體力比較好，我一面聽一面喘比較多」。

謝金河則說，他是在陳時中參選之後，前幾個去給部長上課的人，他對國際、國內經濟的情勢，對山林的環保發展非常關心，所以這次也順便把部長帶來看看。

謝金河堤到，剛剛有跟部長講，陽明山有11個碉堡，將來如果可以好好把這些碉堡讓年輕人喜歡來這邊打卡，陽明山有15座草原，也希望將來陽明山的牛群可以跟草原共生，在一片大草原中可以看到很多牛隻在草原吃草，變成市民生態，讓全家在假日一起出來走一走，相信這對部長長期推動全民健康會有加持效果

至於是否會力挺部長？謝金河說，樂觀其成，相信部長將來如果能當市長，相信他可以讓台北市做得更好。