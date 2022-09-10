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報告抄襲全推「保密條款」　鄭運鵬諷張善政：推託無法讓市民放心

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天參訪中壢區慈惠堂受訪時表示，很難想像研究報告竟推給保密條款，不願意負責公開面對質疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天參訪中壢區慈惠堂受訪時表示，很難想像研究報告竟推給保密條款，不願意負責公開面對質疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對研究報告抄襲風波，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，很難想像張善政先生高達5736萬的農委會委託研究案醜聞，已過兩個禮拜竟然推給保密條款；很顯然地就是用訴訟、政治的語言，以各種政治形容詞推託，不願意負責公開面對所有市民與媒體的質疑，這樣的市長候選人，我認為沒辦法讓市民放心。

鄭運鵬今天在市長鄭文燦等人陪同下，到中壢慈惠堂堂參香，並感謝母娘70年來慈悲庇佑桃園。鄭運鵬說，張善政先生高達5736萬的農委會委託研究案醜聞，過了兩個禮拜後竟然推給保密條款，所有的資料，至少在媒體所公布部分，應該可以說明，媒體公布的部分至少已不是秘密，他抄襲商業週刊、國外文獻、農委會的資料、抄襲NCC、工研院、甚至審查委員的報告，這些都是公開的，已經沒有任何保密的問題。很顯然過兩個禮拜，就是用訴訟、政治的語言，用各種政治形容詞推託，不願意負責公開來面對所有市民朋友和媒體朋友的質疑。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天與市長鄭文燦再度到中壢區慈惠堂參香虔誠祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天與市長鄭文燦再度到中壢區慈惠堂參香虔誠祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬認為，張善政對這個研究案，要嘛就是漫不經心、故意拖延、還想隱藏，這對於市長候選人來說，全國矚目的大議題，完全是不公平的。希望他身為過去的行政主管、現在的市長參選人，至少也要告訴市民朋友，未來如何防止自己這種用複製貼上，領取高額5700多萬研究費的弊端，連這點都不願意面對。

鄭運鵬說：「我很失望到現在已經過了兩個禮拜，到目前為止只說自己百疏一漏願意道歉，但沒有說他的一疏是哪一疏？願意道歉是哪一個道歉。如果投給他，以後市政府發生問題、市民發生問題，他都推拖拉，認為別人在刁難，媒體故意設陷阱，這樣的市長候選人我認為沒辦法讓市民放心。」

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