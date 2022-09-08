女警林宥楹攻佔外事警察雙榜單　年底受訓後將任巡官

▲斗南分局東和派出所警員林宥楹，今年六月才剛以榜首之姿錄取警大外事研究所，現又通過三等外事警察特考。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

111年度三等警察特考日前放榜，今年六月才剛以榜首之姿、錄取警大外事研究所的斗南警分局東和派出所女警林宥楹再度考出好成績，付出許多努力得到今日成果，順利通過三等外事警察特考消息傳出，警所同仁亦感到與有榮焉，開心貼上紅榜。

斗南警分局說明，三等警察考試是現職員警參加考試爭取晉升巡官的管道之一，惟名額稀少，因此競爭相當激烈，因此能在高手如雲的考試中脫穎而出，極為不易。女警林宥楹是警專33期畢業，平時工作認真負責表現優異，對語言的熱忱，促使宥楹利用勤餘時間學西班牙語及法語，朝外事警察方向努力發展。

林宥楹於2018年曾參加警政署國際警察論壇詐欺研討會，接待西班牙高階警官，將自身專長發揮淋漓盡致，使用西班牙語和外賓溝通，使外賓在異鄉仍不感到陌生，能使用自身母語安心溝通，也展現我國優秀警察能力。林宥楹將於今年12月至警察大學受訓，受訓結束後派任巡官。

斗南警分局表示，同仁利用公餘時間讀書爭取進修機會，皆表示支持與肯定，尤其外勤單位勤務繁忙日夜顛倒，要兼顧工作、學業實屬不易。祝福同仁未來鵬程萬里、步步高升，並鼓勵有相同志向的同仁，只要肯努力，相信未來都能擁有屬於自己的一片天空。

▲林宥楹展現我國優秀警察能力，將於今年12月至警察大學受訓，受訓結束後派任巡官。（圖／林宥楹提供）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首 正妹女警還想學義大利文

►利益喬不攏！他連開10槍「1人中彈」開賓士自首 見警喊餓討便當

►快訊／雲林虎尾晚間傳槍響！他狂開10槍「1人中彈」 送醫急搶救

►蠟筆下的絢麗世界 《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

►雲林女網愛「韓籍醫師」 匯7萬機票錢被勸阻...詐騙啦！



