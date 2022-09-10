梅花最快下午轉中颱！週日中午前後可能發海警　今晚起變天轉有雨

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風持續增強，氣象局表示，梅花最快下午有轉中度颱風機會，明天中午前後可能發布海警；但發布陸警機率相當低，不過若未來暴風圈或路徑滯留往台灣靠，仍不排除有陸警機率。

▲梅花颱風路徑。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員曾昭誠表示，輕度颱風梅花今天白天將增強轉中度颱風，路徑朝西北方移動，預計明天會停下來，下週一到下週三(9/12~9/14)在台灣東方海面滯留，下週四過後向北移動，目前看起來有機會發布海警，但應不會發陸警，不過若暴風圈或路徑滯留有向台灣靠，也不排除陸警機會，但目前的路徑預測看起來機會相當低。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，目前最新預測，梅花颱風可能最快下午轉中颱機率高，根據最新官方預報，明天中午前後可能發布海警。

至於梅花颱風是否有可能發布陸警或暴風圈觸地，陳伊秀指出，以目前官方預報來看，路徑上偏東一些，暴風圈觸地的可能性還沒有，但9/11到9/13移動至台灣東邊速度將變很慢，若屆時路徑往西偏，加上暴風半徑可能擴大，也不排除可能性，後續仍有不確定性。

此外，受東北風影響，今晚起水氣增，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨。明(9/11)天受颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區以午後局部短暫雷陣雨為主。

▲梅花颱風上午最新位置。（圖／氣象局）