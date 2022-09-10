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社會 社會焦點 保障人權

獨／中秋夜國民神車街頭對決畫面曝！　小黃慘敗噴飛百米成縮頭車

記者吳奕靖／高雄報導

中秋節深夜不平靜！高雄市一名王姓男子唱完KTV開車載著2名朋友就要離開，沒想到才剛上路，就在路口被一輛計程車直接從後面直接撞上，不過肇事的計程車當場噴飛100公尺，撞到路邊另一部汽車才停了下來，還好現場都沒有人受傷，初步排除酒駕，目前警方還在釐清整個肇事發生原因。

這起案件就發生在10日的凌晨左右，28歲的王姓男子在唱完KTV後要開車離去，車上還載著2個朋友，車才剛上路來到中華三路與六合二路口，在路中間待轉，一部計程車就從後面直接撞上，王姓男子的車體後部全毀，後保桿也掉了下來，而肇事的計程車更是噴飛了100公尺，撞到停到路邊的車輛才停了下來，還好計程車55歲的林姓司機沒有大礙，自己走了下來，而計程車的左前方也是毀了。

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被撞的白色車輛就停在路邊，車禍發生當下是在打了左轉燈待轉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車禍撞擊的一瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲車禍撞擊的一瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林姓司機說自己也不知道車子是怎麼撞上的，「就是撞上的那一刻，整個頭都暈了，我也不知道怎麼撞了，我就綠燈載客人，碰一聲就整個頭都暈了」。而被撞的王姓男子說：「我就左轉燈，我就停著，然後碰就撞上來，你看我車尾就知道了」，目前初步都已經排除雙方酒駕，而肇事原因還要等待警方釐清。

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲計程車的車頭潰縮了一半 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲肇事的計程車撞噴近百公尺，波及到路邊車輛才停下 。（圖／記者吳奕靖攝）

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