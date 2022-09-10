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英女王逝世只有2兒女在場！　查爾斯親致電哈利：不要帶梅根來

▲▼英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／路透）

▲英國哈利王子和妻子梅根。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）與世長辭。當時人在德國參加活動的哈利王子聞訊後，立刻啟程返回英國，原本要帶著妻子梅根一起前往蘇格蘭，但父親查爾斯親自打電話阻止他，並說梅根出現在那裡是不對的。

根據《每日郵報》報導，哈利王子8日從德國搭機返回英國，仍舊來不及見女王最後一面，而梅根未陪同出席也引發外界議論。不過，熟知王室消息的人透露，梅根原本是要跟著哈利到蘇格蘭的，但這樣做才是最失禮的做法，因為那是僅屬於女王和她最親密家人的時刻。

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

《每日電訊報》稱，由於哈利王子繼承順位關係，並未像哥哥威廉王子一樣立刻收到通知；事實上，女王去世時只有她最年長的兩個孩子，查爾斯和安妮長公主在場，安德魯王子、愛德華王子隨後才跟著威廉一起抵達。

凱特王妃第一時間就決定不陪威廉前往蘇格蘭，因為這是屬於女王親密家人的重要時刻，唯一前往蘇格蘭的「王室媳婦」只有愛德華王子的太太蘇菲（Sophie, countess of Wessex），而她和女王的關係非常好，甚至被當作女兒般看待，很有可能是女王要求她出席。

知情人士透露，哈利與梅根對外稱將一起前往蘇格蘭後，查爾斯就親自打電話給正在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）的哈利，告訴他梅根在如此悲傷的時刻前往蘇格蘭是不對的，也並不合適，尤其在凱特也未出席的情況下，「查爾斯說得非常非常清楚，梅根不會受到歡迎。」

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