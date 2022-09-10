英女王國葬9／19舉行！拜登表態出席　德仁天皇擬親赴英國

▲英國女王伊麗莎白二世駕崩，由查爾斯三世接任國王。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲，而她的葬禮預計9月19日舉行於與她1953年登基加冕的同一座教堂，屆時各國領導人與海外政要也將出席，目前美國總統拜登、土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）紛紛表態出席。而與女王有深厚交情的日本皇室也在協商安排德仁天皇出席。

▲拜登上任後，曾帶著夫人吉兒訪英，並獲伊麗莎白二世接見。（圖／路透）

美國總統拜登9日被問到是否計畫參加伊麗莎白二世的國葬，儘管白金漢宮尚未公布相關細節，但拜登表示，自己將會出席葬禮。而對於新任英國國王查爾斯三世，拜登則表示，自己與查爾斯三世是舊識，但在女王去世後，他還未能致電對方。

拜登1982年曾首次以參議員身分拜會伊麗莎白二世，而他上任後，也帶著夫人吉兒二度拜訪英國，在溫莎城堡與女王會面。據悉，屆時將會有代表團隨同拜登出席國葬，不過上一任英國國王喬治六世駕崩時，美國並未安排總統出席葬禮，而是派時任國務卿艾奇遜前往致意。

土耳其總統艾爾段表態將出席女王的國葬，他表示，女王曾在白金漢宮接見他2次。他說，「如果有機會，我們想出席這個儀式。」除此之外，來自西班牙、比利時、挪威、丹麥、瑞典以及荷蘭等歐洲國家的王室成員也預計出席女王的國葬儀式。

▲德仁天皇夫婦有望出席英國女王的國葬典禮。（圖／達志影像／美聯社）



日本政府則在與宮內廳協商安排德仁天皇出席，據悉，雅子皇后也有意陪同。事實上，日本天皇出席國外王室或元首葬禮的情形十分罕見，僅有一次是1993年由當時仍是天皇、皇后的上皇夫婦出席比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）的國葬，由此可見英國王室與日本皇室的深厚交情。