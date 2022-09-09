好心阿北變無尾熊！爬樹修枝竟腳麻　緊樹1hrs...底下還有深池

▲▼台中市一名好心男子爬樹修剪樹枝，不料竟然腳麻動不了，只好緊抱著樹枝，趴在半空中。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前陣子風雨交加，部份路樹被吹得東倒西歪，77歲的江姓男子好意的自備園藝刀具，爬上樹頭修剪樹枝，不料體力耗盡，雙腳發麻，整個人就像無尾熊一樣抱緊樹枝，動彈不得，一旦江男失手就會掉落腳下的深水池，相當驚險，直到過了近1個小時才被發現，警消加路人10多人仿人籠方式順利救下江男，江男直笑著說「歹勢、歹勢」。

台中市警四分局春社派出所警員莊又銓日前獲報，永春路上的水資源回收中心有一名老翁趴在樹上，整個人緊抱著樹枝，雖然意識清醒，但抱在樹上太久，雙腳麻痺，動彈不得，無法自行下來，加上老翁腳下是水深及腰的水池，救援困難，而且相當驚險。

警消和路人10多人一度不知如何救下，後來救援人員靈機一動，涉水架設伸縮梯，先讓江男躺臥梯架上，仿人籠輸運模式，順利將江男移置安全路邊，初步檢視身體無大礙，救援成功後，現場圍觀群眾亦歡呼不已。

江男表示，他閒暇之餘最常到水資源中心散步，前陣子颱風過境，許多樹枝被強風吹得凌亂，他為了維護美麗景觀，好意的自備園藝刀爬上樹修剪樹枝，好不容易爬上樹頭，卻因體力耗盡下不來，只能像無尾熊一樣緊抱樹幹，整個人就趴在半空中近1個小時，直到被路人發現報警，才得以順利脫困，歷劫歸來的江男滿懷感激向警消人員致謝，並感慨地表示下次再也不敢了。