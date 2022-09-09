被紅綠燈狠砸恐癱...新手媽「下半身仍麻痺」　最新恢復情況曝

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化員林市號誌燈桿2日接近中午時突然斷裂，直接砸中一名騎車經過正在等紅燈的陳姓新手媽媽，造成腰椎頸椎多處斷裂骨折，重傷進加護病房開刀急救，後已轉入普通病房。院方稍早說明最新病情，目前新手媽生命跡象穩定，右側胸管已經拿掉，院方給予針炙、中藥治療，後續還要積極復健，希望大家能集氣祝福她早日康復。

▲彰基說明號誌燈桿砸中新手媽病況。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

事件發生後，新手媽因受到重擊，轉送彰基急救，經過院方全身電腦斷層檢傷，發現有氣血胸、兩邊胸腔發厚，腰椎頸椎多處斷裂骨折，為了麻醉安全起見，等到隔天下午她跡象穩定才能進開刀房。經院方專業醫療團隊手術後，過程相當的順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板。

彰基發言人副院長周志中稍早說明最新病情：「目前她的情況生命跡象相當穩定。她的血壓收縮壓127，舒張壓73，目前她心跳差不多90下左右。沒有發燒，呼吸次數18下，我們有問她昨天晚上睡得好嗎？她說睡得還好，飲食也正常，大小便都還算正常。她的右側胸管已經拿掉，那目前呼吸還算順暢」。

院方表示，新手媽很積極配合醫院的照護，院方給她針炙和中藥服用，接下來還要積極的復健，希望大家能夠集氣，讓她能夠盡快恢復早日的健康。