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高雄男頭痛掛急診「痛毆醫護」！朝她頭部猛搥…下場糗大了

記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄市國軍總醫院（802醫院）9日發生暴力事件，30歲的謝姓男子頭痛掛急診，沒想到突然出手攻擊43歲蔡姓護理人員，導致蔡女頭皮、背部挫傷。警方獲報後立刻前往現場，與院方保全出手將人控制，並以醫療束帶管束，後續將人上銬帶回警局調查，訊後依照傷害等罪嫌移送。目前全案正在釐清當中，詳情仍待進一步調查。

▲▼高雄802醫院驚傳醫療暴力。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄802醫院驚傳醫療暴力，謝姓嫌犯毆打護理人員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，謝男9日中午因為頭痛，自行前往醫院看診，經過醫師評估，身體一切狀況都正常。不過，當蔡姓護理人員要將人移置到病床區時，謝姓男子疑似精神狀況不好，開始出手攻擊、搥打蔡女頭部，導致蔡女頭皮、背部挫傷。

警方獲報趕往現場，與院方保全人員一起，將謝男控制在病床，並使用醫療束帶管束。由於蔡女決定提告，員警於是將謝嫌上銬，帶回警局調查。

▲▼高雄802醫院驚傳醫療暴力。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼警方到場將人控制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄802醫院驚傳醫療暴力。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方偵訊後，依照違反醫療法106條，以及刑法傷害罪等罪嫌，將謝嫌移送高雄地檢署，並建請檢察官羈押。苓雅分局表示，目前有與醫療機構建立密切的緊急聯絡管道，後續將增加巡邏密度，一旦接獲報案，將立即調派警力前往、迅速處置。

苓雅分局指出，警方絕不容許任何醫療院所內發生暴力行為，大眾應尊重醫療院所的管制措施，若有違法的狀況，將依法究辦，以共同維護醫療環境。

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