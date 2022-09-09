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快訊／才說追查免治馬桶二創片　陳時中大轉彎：歡迎大家二創！

▲陳時中拋出公廁換裝免治馬桶的政見。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中拋出公廁換裝免治馬桶的政見。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室9日表示，對於網友將其「免治馬桶」宣傳片與「熔爐」片段進行改造，已向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑此影像的主事者，徹底追溯不法行為。此聲明引發網友批評洗版，國民黨議員徐巧芯更開轟，「不要只敢告網友，連我一起告！」豈料，陳時中臉書稍早卻態度大轉彎，喊「歡迎大家二創我的照片和影片！」

針對陳時中競選辦公室今日下午聲明，已向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，徹底追溯不法行為。徐巧芯怒嗆，「陳時中要對轉發自己偷窺影片與韓國電影熔爐的二創內容提吿，我現在立刻轉發，不要只敢告網友，請連我一起告！」

豈料，陳時中晚間透過臉書發文表示，日前拍攝免治馬桶政策的影片，目的是希望大家能夠聚焦台北市的公共衛生議題。但影片中的一個橋段引發爭議，團隊立即修正不妥之處，他也向感到冒犯的朋友表達歉意。許多網友發揮創意，二創相關影像，在網路上廣為流傳，「我樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力。」

陳時中指出，真正讓人遺憾的是，在這段期間瀏覽留言時，經常能看到許多針對性的侮辱言語，並指稱他是偷窺狂、色狼等不堪入目的文字，「我還是要強調，惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理。」

陳時中強調，自己秉持正道，在競選過程亦是如此，從小的家庭教育帶給他的是嚴以律己的處事態度，他也始終堅持守法守分，無愧於心。期盼年底選戰能回歸正派路線，謹守道德底限與法律規範，「請認同正面選戰的朋友支持我，讓我們互相勉勵、一起努力。」

針對陳時中競選辦公室今（9）日報案一事，陳時中競選辦公室補充表示，今日報案是希望能查明惡意造假、移花接木的影片，而遭外界質疑說報案是針對二創，這是扭曲與誤解，二創是網路社群的創意發揮，競選辦公室都尊重創意與言論自由。但因為有許多支持者傳來遭到變造、扭曲的攻擊影片，所以競選辦公室向警方報案，希望能夠查明真相，還原事實，避免錯假資訊的擴散造成誤解。

▲▼台灣迷因二創陳時中。（圖／翻攝臉書／台灣迷因）

▲網路粉專「台灣迷因」二創陳時中。（圖／翻攝臉書／台灣迷因）

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