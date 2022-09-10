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陳時中宣傳片遭惡意扭曲喊告　PTT鄉民嘆「反觀韓國瑜真的大器」

▲▼韓國瑜新北輔選行程,板橋造勢大會,為國民黨籍立委候選人站台。（圖／記者李毓康攝）

▲前高雄市長韓國瑜過去遭大量惡搞、二創，在網路上有不少政治迷因。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室9日表示，有網友將「免治馬桶」政見宣傳影片移花接木，與電影「熔爐」片段剪接在一起，因此向刑事局報案。巧合的是，「老天鵝娛樂」諷刺新竹市前市長林智堅的改編歌曲，也在同一天因「版權問題」下架，引發網友聯想，認為民進黨有失氣度，相較之下，前高雄市長韓國瑜更大氣。

原PO在PTT八卦版發文表示，陳時中團隊9日要告把免治馬桶影片與「熔爐」做連結的網友，但同一天還有個神奇巧合，就是「老天鵝娛樂」諷刺林智堅12億新竹棒球場、論文抄襲案的二創歌曲影片，也因改編自歌手林宥嘉的知名歌曲《說謊》，被版權方提出聲明下架。

▲▼老天鵝娛樂「市長」遭下架。（圖／翻攝自YouTube）

▲「老天鵝娛樂」二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅，被版權方提出聲明下架。（圖／翻攝自YouTube）

許多網友紛紛留言，「酸馬英九酸韓國瑜都沒事，酸到小智男孩就下架」、「反觀韓國瑜真的大器」、「韓國瑜小丑的都沒下架了，這個就要下架」、「演算法也會把原曲納入，不懂幹嘛要求下架」、「這種影片收益不都是版權方拿走嗎？原來會要人下架喔」、「韓導被改一堆都沒怎樣」、「太陽花的時候都沒這樣」、「懷念韓導，怎麼改都沒事」、「韓導的還在欸，有夠雙標噁心」。

不過，也有人提出不同看法，「老實說，用到非授權音樂，被要求下架也合理」、「亂連結」、「這個下架沒意見，唱得太像了」、「用別人版權來賺流量，不告你要告誰」、「柯韓粉好恐慌喔XD」、「下不下架是YT說了算，無腦帶風向？」、「老天鵝改編的缺電英還在好嗎？」掀起熱議。

▲陳時中拋出公廁換裝免治馬桶的政見。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中拋出公廁換裝免治馬桶的政見。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

對此，陳時中競選辦公室補充回應，報案是為了查明惡意造假、移花接木的影片，而非外界所稱的「針對二創」，這是扭曲與誤解。競辦指出，二創是網路社群的創意發揮，他們絕對尊重創意與言論自由，但因為許多支持者傳來遭變造、扭曲的攻擊影片，所以競辦才報案，盼查明真相，避免錯誤假消息擴散、造成誤解。

陳時中9日晚間也在臉書表示，很多網友發揮創意，二創相關影像，他樂見大家對市政議題的關注，也認同年輕人的創意與活力，但真正讓人遺憾的是，很多留言出現針對性的侮辱言語，稱他是偷窺狂、色狼等，這些惡意誹謗已經脫離理性範圍，所以競選辦公室已向警方報案。

▼韓國瑜、陳時中。（合成圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

▲▼韓國瑜、陳時中。（合成圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

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