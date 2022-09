當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

▲英國女王伊莉莎白二世與世長辭。(圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)於當地時間8日駕崩,享耆壽96歲,成為英國史上在位時間最長的君主。各大外媒整理出關於她的10個冷知識,供世人緬懷這位備受敬愛的國家元首。

▲英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)。(圖/CFP)

1、女王沒有大學學位

儘管女王深諳外交、宗教、憲政及法律知識,但卻從未上學,也沒有大學學位。事實上,她從小與胞妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)在家接受英國最頂尖的家教,並且習得一口流利法語,其中一名指導老師更是貴族學校伊頓公學(Eton College)的教務長馬丁(Henry Marten)。

▲女王在二戰時期曾經從軍。(圖/達志影像/美聯社)

Wishing Her Majesty #Queen Elizabeth II a happy 93rd birthday! Former subaltern of the Auxiliary Territorial Service, only current head of state to have served in WW2, Colonel-in-Chief, or Captain-General, of 16 British #Army #Regiments and #Corps. pic.twitter.com/egNGEu8Oe2