當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

▲英國女王伊莉莎白二世與世長辭。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於當地時間8日駕崩，享耆壽96歲，成為英國史上在位時間最長的君主。各大外媒整理出關於她的10個冷知識，供世人緬懷這位備受敬愛的國家元首。

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

1、女王沒有大學學位

儘管女王深諳外交、宗教、憲政及法律知識，但卻從未上學，也沒有大學學位。事實上，她從小與胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）在家接受英國最頂尖的家教，並且習得一口流利法語，其中一名指導老師更是貴族學校伊頓公學（Eton College）的教務長馬丁（Henry Marten）。

▲女王在二戰時期曾經從軍。（圖／達志影像／美聯社）

Wishing Her Majesty #Queen Elizabeth II a happy 93rd birthday! Former subaltern of the Auxiliary Territorial Service, only current head of state to have served in WW2, Colonel-in-Chief, or Captain-General, of 16 British #Army #Regiments and #Corps. pic.twitter.com/egNGEu8Oe2 — Army LGBT+ Network (@ArmyLGBT) April 21, 2019

2、女王當過兵、會修車

1944年，18歲的伊莉莎白公主堅持在二戰時期從軍，她因此加入英國軍隊婦女輔助領土服務團（ATS），成為一名機械技師，學習如何更換輪胎、駕駛卡車及修理汽車引擎等等。

▲女王1993年親自射擊步槍。（圖／推特）



3、女王14歲就學會開槍

女王在少女時期經歷二戰，與妹妹在白金漢宮花園裡，使用英國前首相邱吉爾的湯姆森衝鋒槍（Tommy Gun）學會如何使用手槍。1993年，她視察國家射擊中心時，看見一把L85戰鬥步槍，似乎一時手癢而當場試射，留下經典畫面。

▲女王平時就愛開車兜風。（圖／達志影像／美聯社）



4、女王沒有駕照卻超愛兜風

儘管享有王室司機的服務，女王卻很喜歡戴上太陽眼鏡，包著愛馬仕（Hermès）絲質頭巾，親自駕駛捷豹（Jaguar）Range Rover外出兜風。但她不需要駕照，汽車也不需要行照。

此外，雖然女王經常在各國旅行，卻沒有護照。根據英國王室官網資訊，「由於英國護照是以女王陛下之名簽發，因此女王不需要持有護照」，除了她以外，王室家族其他成員，包括兒子查爾斯王儲都需要使用護照。

▲女王與菲利普親王1947年結婚，她於1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

5、女王的婚紗是自己買的

由於英國在戰後數年仍深陷財務危機，政府因此發放配給券，確保每位公民都能夠獲得「公平份量」的食物、用品及物資。1947年11月20日，女王與丈夫菲利普親王（Prince Philip）在西敏寺（Westminster Abbey）訂婚，就使用配給券購買禮服。

據說，英國各地女性當時都把自己的配給券贈送給女王，希望協助陛下買到夢想中的禮服，但此舉是不合法的，因此全數被退回。

▲伊莉莎白女王與菲利普親王的合照。（圖／翻攝Instagram@theroyalfamily）

6、女王的可愛暱稱

1947年，女王與出身希臘王室的堂表親菲利浦親王（Prince Philip）成婚，直到丈夫去年以99歲高齡去世，婚姻維繫74年。英國傳記作家、Netflix影集「王冠」歷史顧問萊西（Robert Lacey）就曾證實，菲利普親王私下都以「甘藍菜」（Cabbage）親暱稱呼愛妻。

儘管外界不清楚真實緣由，但一些人猜測，這可能源自於法語片語「mon petit chou」，大致可以翻譯成「我的小甘藍菜」或者「我的小甜心」。

7、女王很愛喝酒

不論白天或晚上，女王都很喜歡喝酒。前王室御用主廚麥格克雷迪（Darren McGrady）於2017年透露，女王每天早晨都會喝一杯多寶力雞尾酒套琴酒，午餐搭配紅酒或香檳，在經歷一整天忙碌行程後，就寢前還會喝一杯乾馬丁尼（dry martini ）及一小杯香檳。

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）從小就愛上科基 。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世和007合體倫敦奧運。（圖／翻攝自YouTube／Olympics）

Sending warm birthday wishes to Her Majesty Queen Elizabeth II on her 96th birthday. The festivities will continue next month as the royal commemorates her Platinum Jubilee.



: https://t.co/rmG9U0t7ju

Photograph by Annie Leibovitz, 2016. #VFArchive pic.twitter.com/BkftLiqAnY — VANITY FAIR (@VanityFair) April 21, 2022

8、女王鍾愛科基犬

女王此生飼養逾30隻科基犬，不僅每天親自照料養育，也經常帶著毛孩前往各大場合亮相，包括雜誌《浮華世界》封面照片，以及2012年倫敦奧運開幕式影片中，與當時飾演英國特務007的丹尼爾．克雷格（Daniel Craig）搭檔拍攝。

1933年，女王的父親喬治六世獲贈王室第一隻科基「杜基」（Dookie），讓當時年僅8歲的她從此愛上這種短腿狗狗。18歲那一年，女王收到父母贈送的生日禮物、也是第一隻專屬自己的科基「蘇珊」（Susan），此後與愛犬形影不離，就連蜜月也帶著一起去，並且陸續養育蘇珊的後代。

2005年，80歲的女王決定不再讓科基生寶寶，因為她不希望自己離世後，徒留愛犬們孤單寂寞、無人陪伴。2018年，王室最後2隻科基威洛（Willow）及威斯珀（Whisper）相繼去世。

▲女王1966年與2006年出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王伊莉莎白備受人民愛戴。（圖／路透社）



9、女王擁有海豚

美國月刊《讀者文摘》（Reader's Digest）報導，自12世紀開始，英國王室宣稱，擁有國內所有啞音天鵝（mute swan），因為這種鳥類「被視為宴會上的美味佳餚，而獲得高度重視」。另一條源自1324年的法律，允許英國統治者擁有領土內所有鯨魚、鱘魚及海豚，上述物種更被尊稱為「王室魚類」（fishes royal）。

10、女王幾乎從不帶錢

儘管女王隨身攜帶手提包，但據傳裡面根本沒有現金。女王出門幾乎不會帶錢，只會帶著一張熨燙且折好的鈔票，方便在教堂禮拜後捐獻。



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