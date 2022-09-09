　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的微笑。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世與世長辭。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於當地時間8日駕崩，享耆壽96歲，成為英國史上在位時間最長的君主。各大外媒整理出關於她的10個冷知識，供世人緬懷這位備受敬愛的國家元首。

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

1、女王沒有大學學位

儘管女王深諳外交、宗教、憲政及法律知識，但卻從未上學，也沒有大學學位。事實上，她從小與胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）在家接受英國最頂尖的家教，並且習得一口流利法語，其中一名指導老師更是貴族學校伊頓公學（Eton College）的教務長馬丁（Henry Marten）。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）在二戰時期曾經從軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王在二戰時期曾經從軍。（圖／達志影像／美聯社）

2、女王當過兵、會修車

1944年，18歲的伊莉莎白公主堅持在二戰時期從軍，她因此加入英國軍隊婦女輔助領土服務團（ATS），成為一名機械技師，學習如何更換輪胎、駕駛卡車及修理汽車引擎等等。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）1993年親自射擊。（圖／推特）

▲女王1993年親自射擊步槍。（圖／推特）

3、女王14歲就學會開槍

女王在少女時期經歷二戰，與妹妹在白金漢宮花園裡，使用英國前首相邱吉爾的湯姆森衝鋒槍（Tommy Gun）學會如何使用手槍。1993年，她視察國家射擊中心時，看見一把L85戰鬥步槍，似乎一時手癢而當場試射，留下經典畫面。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）平時就愛開車趴趴走。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王平時就愛開車兜風。（圖／達志影像／美聯社）

4、女王沒有駕照卻超愛兜風

儘管享有王室司機的服務，女王卻很喜歡戴上太陽眼鏡，包著愛馬仕（Hermès）絲質頭巾，親自駕駛捷豹（Jaguar）Range Rover外出兜風。但她不需要駕照，汽車也不需要行照。

此外，雖然女王經常在各國旅行，卻沒有護照。根據英國王室官網資訊，「由於英國護照是以女王陛下之名簽發，因此女王不需要持有護照」，除了她以外，王室家族其他成員，包括兒子查爾斯王儲都需要使用護照。

▲▼英國女王伊莉莎白二世和菲利浦親王在1947年結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王與菲利普親王1947年結婚，她於1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

5、女王的婚紗是自己買的

由於英國在戰後數年仍深陷財務危機，政府因此發放配給券，確保每位公民都能夠獲得「公平份量」的食物、用品及物資。1947年11月20日，女王與丈夫菲利普親王（Prince Philip）在西敏寺（Westminster Abbey）訂婚，就使用配給券購買禮服。

據說，英國各地女性當時都把自己的配給券贈送給女王，希望協助陛下買到夢想中的禮服，但此舉是不合法的，因此全數被退回。

▲▼英女王與菲利普親王。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily）

▲伊莉莎白女王與菲利普親王的合照。（圖／翻攝Instagram@theroyalfamily）

6、女王的可愛暱稱

1947年，女王與出身希臘王室的堂表親菲利浦親王（Prince Philip）成婚，直到丈夫去年以99歲高齡去世，婚姻維繫74年。英國傳記作家、Netflix影集「王冠」歷史顧問萊西（Robert Lacey）就曾證實，菲利普親王私下都以「甘藍菜」（Cabbage）親暱稱呼愛妻。

儘管外界不清楚真實緣由，但一些人猜測，這可能源自於法語片語「mon petit chou」，大致可以翻譯成「我的小甘藍菜」或者「我的小甜心」。

7、女王很愛喝酒

不論白天或晚上，女王都很喜歡喝酒。前王室御用主廚麥格克雷迪（Darren McGrady）於2017年透露，女王每天早晨都會喝一杯多寶力雞尾酒套琴酒，午餐搭配紅酒或香檳，在經歷一整天忙碌行程後，就寢前還會喝一杯乾馬丁尼（dry martini ）及一小杯香檳。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）從小就愛上科基 。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）從小就愛上科基 。（圖／CFP）

▲英國女王伊莉莎白二世和007合體倫敦奧運。（圖／翻攝自YouTube／Olympics）

▲英國女王伊莉莎白二世和007合體倫敦奧運。（圖／翻攝自YouTube／Olympics

8、女王鍾愛科基犬

女王此生飼養逾30隻科基犬，不僅每天親自照料養育，也經常帶著毛孩前往各大場合亮相，包括雜誌《浮華世界》封面照片，以及2012年倫敦奧運開幕式影片中，與當時飾演英國特務007的丹尼爾．克雷格（Daniel Craig）搭檔拍攝。

1933年，女王的父親喬治六世獲贈王室第一隻科基「杜基」（Dookie），讓當時年僅8歲的她從此愛上這種短腿狗狗。18歲那一年，女王收到父母贈送的生日禮物、也是第一隻專屬自己的科基「蘇珊」（Susan），此後與愛犬形影不離，就連蜜月也帶著一起去，並且陸續養育蘇珊的後代。

2005年，80歲的女王決定不再讓科基生寶寶，因為她不希望自己離世後，徒留愛犬們孤單寂寞、無人陪伴。2018年，王室最後2隻科基威洛（Willow）及威斯珀（Whisper）相繼去世。

▲▼1966年與2006的英國女王伊莉莎白二世出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王1966年與2006年出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世所戴的胸針 。（圖／路透社）

▲女王伊莉莎白備受人民愛戴。（圖／路透社）

9、女王擁有海豚

美國月刊《讀者文摘》（Reader's Digest）報導，自12世紀開始，英國王室宣稱，擁有國內所有啞音天鵝（mute swan），因為這種鳥類「被視為宴會上的美味佳餚，而獲得高度重視」。另一條源自1324年的法律，允許英國統治者擁有領土內所有鯨魚、鱘魚及海豚，上述物種更被尊稱為「王室魚類」（fishes royal）。

10、女王幾乎從不帶錢

儘管女王隨身攜帶手提包，但據傳裡面根本沒有現金。女王出門幾乎不會帶錢，只會帶著一張熨燙且折好的鈔票，方便在教堂禮拜後捐獻。

白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬
 

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北破7千例最多　各縣市分布一次看
快訊／今增34020例本土！　死亡+55
快訊／女警浴室「藏密錄器」！　淫警下場出爐
快訊／免治馬桶片爭議延燒！　陳時中團隊報警了
柬埔寨難民來台變富豪　100美元打造補教界傳奇
快訊／「初心不變，熱愛永存」　楊丞琳親錄影訴心聲
情侶誘4少女「1個月接客200次」　逼拍性愛教學帶試車
英女王君主形象深植民心！　少女青澀模樣曝光
9家買1送1！手搖飲「中秋優惠」懶人包　10公升四季春限時賣
英女王超幽默！購物被說「長得像女王」　一句話神回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盤點英國女王經典王冠！　這頂鑲「444顆珍珠鑽石」重達2.3公斤

英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

2天前才見女王！英相特拉斯議場邊「被遞紙條」告知病危　畫面曝光

英國女王96歲傳奇一生　君主形象深植民心！少女青澀模樣曝光

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」

英國女王私下超幽默！購物被說「長得像女王」　她靈機一動回這句

BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜　大英國協未來備受考驗

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

盤點英國女王經典王冠！　這頂鑲「444顆珍珠鑽石」重達2.3公斤

英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

2天前才見女王！英相特拉斯議場邊「被遞紙條」告知病危　畫面曝光

英國女王96歲傳奇一生　君主形象深植民心！少女青澀模樣曝光

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」

英國女王私下超幽默！購物被說「長得像女王」　她靈機一動回這句

BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜　大英國協未來備受考驗

盤點英國女王經典王冠！　這頂鑲「444顆珍珠鑽石」重達2.3公斤

快訊／今本土+34020！新北破7千例最多　各縣市分布一次看

快訊／今增34020例本土！　境外+240、死亡+55

金曲歌王許富凱突現身國小廚房　「親煮午餐、打菜」畫面曝光

英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

2天前才見女王！英相特拉斯議場邊「被遞紙條」告知病危　畫面曝光

全台最大燒肉店領軍　台灣11作品入圍WAF世界建築獎

響尾蛇林昱珉單場10K破生涯新高　陳聖平升高A首盜首轟

淫警潛女警浴室「洗臉台藏密錄器」　辯喝醉才偷拍...遭記過調職

快訊／免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

英國女王過世　享耆壽96歲

人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！

英女王過世　白金漢宮外出現雙彩虹

正妹遭男友刺死　臉書全是親密合照

英國女王「4子女全趕到」陪伴

查爾斯繼位　威廉王子成為第一順位繼承人

英國大改版！女王駕崩後護照、貨幣都得換新

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」停用

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王

更多熱門

相關新聞

外出被說「長得像女王」　英女王幽默回這句

外出被說「長得像女王」　英女王幽默回這句

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日過世。回顧她的一生，作為英國一國之君，生活中充滿著許多莊嚴的時刻，但私下的她擁有輕鬆的一面，在某次外出購物時被店員說「妳長得像女王」，幽默回了一句。

BBC主播強忍哽咽！報女王死訊1分鐘影片瘋傳

BBC主播強忍哽咽！報女王死訊1分鐘影片瘋傳

女王89歲停止培育柯基犬　原因超暖

女王89歲停止培育柯基犬　原因超暖

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：堅定身影永遠受世人緬懷

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：堅定身影永遠受世人緬懷

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜

關鍵字：

英國女王女王伊莉莎白二世

讀者迴響

熱門新聞

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天愛滋病」！痛哭引產

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

英國女王活96年只住過5次院！2大打擊壓垮她

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面