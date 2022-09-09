白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於當地時間8日18時許駕崩，享耆壽96歲，成為英國史上在位時間最長的君主。BBC報導，白金漢宮（Buckingham Palace）外面聚集了成千上萬群眾，一些人落淚獻花，一些人高唱國歌及鼓掌，向敬愛的女王致意。另外，大約50名計程車司機也在前方林蔭大道（The Mall）列隊停車，以表示對女王的尊敬。

▲女王駕崩消息傳出，白金漢宮降半旗，大批民眾聚集在大門外哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



Incredibly moving tribute as black cabs line up silently on the mall to pay their respects to Queen Elizabeth. pic.twitter.com/cQQoajyhyH — Paul Brand (@PaulBrandITV) September 8, 2022

女王駕崩的消息傳出，白金漢宮、溫莎城堡等王室機構紛紛降半旗，大批群眾湧入這兩個地方哀悼獻花，現場此起彼落響起「天佑女王」、「女王萬歲」的呼聲。計程車司機阿克曼（Michael Ackerman）已經執業26年，他表示自己會前往白金漢宮列隊致哀，是因為女王「是我們的永恆」。

《每日郵報》報導，全球英國王室粉絲也紛紛在當地英國大使館獻花，華府、柏林及奧斯陸都有哀悼人潮，可見得女王遍布各國的影響力。就連王室工作人員，一想到失去深愛的雇主及國家元首，紛紛淚流滿面，其中一人表示，「不論你試圖為這一刻做了多少準備，這就像被一噸重的磚頭砸到。她是不可取代的。我不敢相信再也見不到那抹頑皮的笑容了。」

▲直到晚間，哀悼群眾依然久久不願散去。（圖一、圖二／達志影像／美聯社；圖三／路透）



女王8日被傳出健康狀況堪憂，儘管眾多子孫盡速趕往，但她當晚就在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral）平靜辭世。據傳，當時只有較年長的兒女、原本就在蘇格蘭的查爾斯王儲及安妮公主陪伴在側。

女王駕崩後，英國及其聯邦各國及屬地將展開為期10天的國喪，靈柩將透過王室列車，從蘇格蘭通過愛丁堡被送回倫敦，在國會大廈西敏宮（Westminster Hall）停放4日，供大眾悼念，而國葬預計9月19日在倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。屆時，女王親眷及多達2000人的國家元首、首相、總統、歐洲王室及全球重要公眾人物都將出席。

▲女王伊莉莎白二世在位70年，成為英國史上在位最久的君主。（圖／讀者提供）