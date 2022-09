白金漢宮外「哀悼群眾落淚獻花」唱國歌　計程車司機自發列隊致敬

記者吳美依/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)於當地時間8日18時許駕崩,享耆壽96歲,成為英國史上在位時間最長的君主。BBC報導,白金漢宮(Buckingham Palace)外面聚集了成千上萬群眾,一些人落淚獻花,一些人高唱國歌及鼓掌,向敬愛的女王致意。另外,大約50名計程車司機也在前方林蔭大道(The Mall)列隊停車,以表示對女王的尊敬。

▲女王駕崩消息傳出,白金漢宮降半旗,大批民眾聚集在大門外哀悼。(圖/達志影像/美聯社)



Incredibly moving tribute as black cabs line up silently on the mall to pay their respects to Queen Elizabeth. pic.twitter.com/cQQoajyhyH