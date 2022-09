卡蜜拉「逆襲」封后！和查爾斯勾勾纏搞瘋黛妃　被罵小三40多年

▲卡蜜拉與查爾斯年輕時相識,但各自結婚後,長年維持婚外情關係,讓黛安娜王妃心碎離婚。(圖/達志影像/美聯社)



英國女王伊莉莎白二世駕崩,73歲的查爾斯王儲繼位成為新任國王,其妻子卡蜜拉也在揹負「小三」罵名將近40年後,正式升格王后(queen consort),使得2人長年藕斷絲連、讓黛安娜王妃心碎離婚的羅曼史,再度成為媒體焦點。

現年75歲的卡蜜拉出身貴族家庭,1971年在馬球賽中邂逅比自己小2歲的查爾斯,此後一直往來親密,即使在1973年嫁給准將鮑爾斯(Andrew Bowles),依然保持婚外情關係。

1981年,查爾斯與黛安娜舉行世紀婚禮後,一度與前女友斷絕往來,但到了婚姻末期卻又舊情復燃,1994年終於在電視訪問中坦承出軌。而卡蜜拉1995年離婚後,越來越頻繁且公開地與查爾斯往來,讓黛安娜王妃心碎分居,並於1996年與查爾斯正式離婚。此後,卡蜜拉則是逐漸融入王室生活。

2005年,卡蜜拉與查爾斯在溫莎城堡舉行公證婚禮,並且依據丈夫的另一個頭銜,受封為「康瓦爾公爵夫人殿下」(Her Royal Highness The Duchess of Cornwall),據傳是為了與黛安娜的「威爾斯王妃」(Princess of Wales)有所區別。

此後,卡蜜拉正式成為王室成員,也陪同丈夫實踐一系列王室義務及活動,但相較於廣受民眾愛戴的黛妃,她被視為破壞婚姻的第三者,所以支持度一直非常低迷,多年來各項民調都顯示,大部分民眾反對讓她成為王后。不過,女王今年2月時公開表示,她希望查爾斯未來繼位時,卡蜜拉也成為王后。

