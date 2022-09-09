卡蜜拉「逆襲」封后！和查爾斯勾勾纏搞瘋黛妃　被罵小三40多年

▲卡蜜拉與查爾斯年輕時相識，但各自結婚後，長年維持婚外情關係，讓黛安娜王妃心碎離婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，73歲的查爾斯王儲繼位成為新任國王，其妻子卡蜜拉也在揹負「小三」罵名將近40年後，正式升格王后（queen consort），使得2人長年藕斷絲連、讓黛安娜王妃心碎離婚的羅曼史，再度成為媒體焦點。

現年75歲的卡蜜拉出身貴族家庭，1971年在馬球賽中邂逅比自己小2歲的查爾斯，此後一直往來親密，即使在1973年嫁給准將鮑爾斯（Andrew Bowles），依然保持婚外情關係。

▲查爾斯和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛安娜王妃廣受人民愛戴。（圖／達志影像／美聯社）

1981年，查爾斯與黛安娜舉行世紀婚禮後，一度與前女友斷絕往來，但到了婚姻末期卻又舊情復燃，1994年終於在電視訪問中坦承出軌。而卡蜜拉1995年離婚後，越來越頻繁且公開地與查爾斯往來，讓黛安娜王妃心碎分居，並於1996年與查爾斯正式離婚。此後，卡蜜拉則是逐漸融入王室生活。

▲卡蜜拉婚後受封康瓦爾夫人奠下，如今升格王后。（圖／達志影像／美聯社）



2005年，卡蜜拉與查爾斯在溫莎城堡舉行公證婚禮，並且依據丈夫的另一個頭銜，受封為「康瓦爾公爵夫人殿下」（Her Royal Highness The Duchess of Cornwall），據傳是為了與黛安娜的「威爾斯王妃」（Princess of Wales）有所區別。

此後，卡蜜拉正式成為王室成員，也陪同丈夫實踐一系列王室義務及活動，但相較於廣受民眾愛戴的黛妃，她被視為破壞婚姻的第三者，所以支持度一直非常低迷，多年來各項民調都顯示，大部分民眾反對讓她成為王后。不過，女王今年2月時公開表示，她希望查爾斯未來繼位時，卡蜜拉也成為王后。

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