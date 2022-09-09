英女王伊莉莎白二世辭世　朱立倫「失去歷史見證者」：女王風範長存

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）



記者詹宜庭／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡過世，享耆壽96歲，其長子、73歲查爾斯王儲自動繼位，成為英國國王查爾斯三世（King Charles III）。對此，國民黨主席朱立倫發文表達哀悼，「深受國際社會敬仰的英國女王伊莉莎白二世今日凌晨去世，我們失去了一位偉大的王者與歷史的見證者，但其女王風範將長存於世人的心中。」

朱立倫9日透過臉書哀悼伊莉莎白二世逝世，並向女王精神致敬，朱立倫說，伊莉莎白二世身為英國女王、大英國協元首，是世界歷史上在位時間最長的女性君主，深受英國以及全世界人民愛戴，「我們在此謹向英國王室及英國、大英國協成員全體國民，獻上最誠摯的哀悼。」

「世人知道，我們失去了一位偉大的王者與歷史的見證者。」朱立倫指出，伊莉莎白二世在即位之前，於二戰期間親自投入戰場支援，因負責駕駛與維修軍用卡車而為人津津樂道；在位期間，忠誠履行王室的義務與責任，更帶領英國從戰爭後逐步復甦、邁向繁榮。

朱立倫表示，女王是英國人民團結精神的象徵，很多人會說她不只是象徵，而正是英國團結精神的動力泉源。每年在對大英國協成員國發佈的聖誕節文告當中，都可以讀到許多來自女王本人的話語，感受到她溫暖、堅韌的精神。如2008年聖誕文告這段，「當人生看似艱難時，勇者不會倒下認輸、接受失敗，反而會更加堅定地為更美好的未來而奮鬥。」，更廣為世人傳頌。

朱立倫補充，女王也熱衷於國際慈善事業，當2004年印度洋海嘯、2014年西非伊波拉病毒肆虐、2015年尼泊爾地震等國際重大事件發生，伊麗莎白二世均慷慨解囊，透過其影響力讓國際慈善事業能進一步推進，實為國際表率。

英國新任首相特拉斯（Liz Truss）曾表示，「女王是現代英國發展的基石，這個國家在她的統治下成長繁榮，英國因為她而成為偉大國家。」而白金漢宮前民眾更在花束上留言道，「感謝您為國家的傑出貢獻，這讓我為生在這裡而自豪。」

朱立倫表示，由以上例子可見，英國人是多麽為他們的女王感到驕傲，也因此在這一天感到深切悲痛。他強調，女王是全球56個大英國協成員國的精神依靠，「我們向女王對英國、對世界的貢獻與付出致上最高的敬意，『God save the Queen』的歌聲不會止息，伊麗莎白二世的女王風範將長存於世人的心中。」