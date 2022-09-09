東奧爆貪汙！日檢方罕見傳喚前首相　森喜朗以關係人身分被詢問

▲森喜朗曾任東京奧運組委會主席。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京奧運雖然已過1年，但日前爆出貪腐瀆職案，而當時曾任奧運組委會主席的日本前首相森喜朗9日則被東京地檢以「關係人」身分傳喚，詢問相關情況。雖然森喜朗並非以證人或是被告身分傳喚，但是檢方向前首相詢問案件情況的做法實屬罕見。

根據《共同社》報導，78歲的東京奧運組委員前理事高橋治之涉嫌收受奧運贊助商AOKI控股、KADOKAWA等2間公司的賄賂，並將兩者選定為贊助商，因此遭到逮捕。然而現年85歲的森喜朗被認為在KADOKAWA被選為贊助商之前，曾經和該公司的相關人士以及高橋治之會面。當時其他曾經為贊助商候選者的廠商也在場，但事後卻接連退出候選。

▲日本前首相森喜朗曾來台悼念已故前總統李登輝，並帶傷出席追思告別禮拜。（圖／蔡英文臉書）



此外，根據相關人士透露，森喜朗2017年7月曾在高橋的介紹下，與AOKI控股前董事長青木擴憲會面，而83歲的青木已經被依行賄罪起訴。

東京地方檢察廳特搜部認為，有必要向森喜朗詢問此案的相關情況，因此已多次以關係人身分傳喚他。森喜朗9日被拍到前往東京地方檢察廳，然而面對記者的提問，他不發一語。他的委任律師則表示，由於涉及此案的高橋治之已被逮捕，此案成為刑事案件，為了避免對後續調查造成影響，因此不便多做回應。

報導指出，東京地檢特搜部可能向森喜朗詢問有關高橋治之成為東奧組委會理事的經過、與AOKI控股會面的內容等。

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