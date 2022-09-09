金正恩終於鬆口「喊打疫苗」！　北韓專家警告秋季恐爆新疫情

▲ 北韓專家認為民眾感染形成的抗體保護力將在10月減弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓8月才宣布「防疫勝利」，但領導人金正恩8日在最高人民會議上警告，秋季可能爆發新一波新冠疫情，勸戒人民11月起應責任性接種疫苗及佩戴口罩，推動接種疫苗的可能性受到外界關注。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩8日在第14屆第7次最高人民會議上發表施政演說提到，「我們的防疫專家認為，5月至6月的惡性傳染病在人們體內形成的抗體效價約在10月會下降，因此建議需責任性實施疫苗接種」及自11月起佩戴口罩。

《韓聯社》指出，他口中的惡性傳染病指的就是新冠肺炎，這番發言也引發外界猜測，北韓近期可能推動新冠疫苗注射。

北韓至今對南韓、美國等國際社會援助疫苗的提議一概不予理會，以鎖國方式防堵疫情，但5月至6月出現大批確診者，被認為是因此被喚醒警覺心，可能決定展開疫苗接種。

根據俄國官媒《國際文傳電訊社》，北韓預計9月中重啟與俄國的鐵路貿易。韓媒分析，北韓若欲推動接種疫苗，從中俄進口的可能性較高，不過疫苗全球取得機制（COVAX）等平台已表示願意援助北韓，南韓尹錫悅政府也有意針對衛生議題和北韓合作。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》