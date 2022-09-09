日圓狂貶！日央行總裁直言「2、3元波動就算劇變」　今急會日相

▲日本銀行總裁黑田東彥與首相岸田文雄會面。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日幣近幾個月急速貶值，首相岸田文雄9日在官邸與日本銀行總裁（央行行長）黑田東彥進行會談，並根據日圓匯率創近24年新低的外匯市場交換意見。會後黑田接受採訪表示，「就算1天內只有2日幣、3日幣的波動也是劇烈的變化。」而這也是黑田時隔3個月，再度與岸田文雄會談。

根據《日本放送協會》、《共同社》報導，日銀總裁黑田東彥9日上午在首相官邸與岸田文雄進行會談。會談後，黑田稱，在會談中向岸田進行最近金融與資本市場流動的定期匯報。他也強調，「我們也談到了外匯市場的動向，岸田首相並沒有任何特別的指示或要求。」

▲日圓貶值，黑田擔憂，會對企業經營造成影響。（圖／記者湯興漢攝）



儘管如此，面對近日日幣狂貶的現象，黑田表示，「雖然為了日幣水準與市場動向，我不方便多說，但是劇烈的匯率波動會使企業的經營方針變得不穩定，並因此增加未來的不確定性，並不是件好事。今後將持續關注外匯市場動向。」

黑田也提到，「1天內就算只有2日幣、3日幣的波動也是劇烈的變化。」據悉，日本央行21日、22日將召開貨幣政策會議。

黑田東彥上一次與岸田文雄會面是在6月，因此這也是2人時隔3個月，再度親自見面商討日本經濟方面的政策與應對措施。

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