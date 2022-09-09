日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

▲相關人員認為，娃娃車外部的貼膜也是導致無法發現女童被鎖在車內的原因之一。（圖／翻攝自川崎幼稚園官網）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一間幼稚園5日發生3歲女童被鎖在娃娃車內熱死的事件，當時負責開車的73歲園長待孩子們下車後，不但沒有檢查就將車子上鎖，園內也沒有任何老師發現女童缺席，直到放學才在車內發現已經失去意識的女童，送院死亡，死因為熱射病，園方的重大疏失引發全日本關注。如今更傳出，女童被發現時，已經熱到自行將上衣脫掉，水瓶內的水更是喝到空空如也。

根據《每日新聞》報導，死亡的3歲女童河本千奈4月開始進入靜岡縣川崎幼稚園就讀，5日上午她一同往常搭上娃娃車前往幼稚園上課。根據園方說法，娃娃車在上午8時50分抵達幼稚園，當時車上除了負責駕駛的73歲園長與另一名70多歲派遣女員工外，還有6名園童。

事發當天原本負責駕駛的司機臨時有事，園方找不到人開車，便由73歲的園長增田立義負責駕駛。就在園童下車後，增田立義便將車子開到停車場並上鎖，整個過程中並未檢查車上是否還有孩子留下。對此，他事後則聲稱，「以為清點人數是另一名女員工的業務。」而女員工則同樣表示，清點人數是司機的工作。

最令人震驚的是，幼稚園老師也沒有發現女童當天並沒有到校上課，直到下午2時10分，學生準備下課回家時，員工才在娃娃車內發現昏倒的女童，並通報警消。

娃娃車為中型巴士，駕駛座的後方有6排幼兒用座椅，當時死亡女童就坐在第5排，不過她被發現時，是倒在第3排靠窗戶的位置，且疑似因為太熱，已經自行將上衣脫掉，並將水壺內的水全部喝光，讓人心痛不已。

消防人員指出，女童被發現時，體溫高達40度，已經失去意識，呈OHCA狀態，送院後於下午3時35分確認死亡，死因為中暑內症狀最為嚴重的熱射病。經法醫相驗，女童被關在車上5個多小時，但疑似在3個多小時就已經死亡。

有重大疏失的園長7日雖召開記者會謝罪，但是卻在記者會上數次露出散漫笑容，甚至還在面對記者問答時，搞錯死亡女童的名字，也再度引發撻伐。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》